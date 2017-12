Evreii din Cehia protestează faţă de acordarea unui premiu onorific lui Mel Gibson

Comunitatea evreiască din Cehia protestează faţă de decizia luată de organizatorii Festivalului Internaţional de Film de la Karlovy Vary de a-i acorda actorului şi regizorului Mel Gibson un premiu onorific pentru contribuţia de excepţie la cinematografia mondială. În acest context, comunitatea evreiască a precizat că activitatea acestuia include şi păreri antisemite. În vârstă de 58 de ani, actorul şi regizorul Mel Gibson va primi premiul Globul de Cristal, în timpul ceremoniei de deschidere a Festivalului de la Karlovy Vary, o staţiune termală din apropiere de Praga. Federaţia comunităţilor evreieşti din Cehia a criticat decizia organizatorilor festivalului de a-i acorda acest premiu, afirmând, într-o scrisoare deschisă, că filmul regizat de Mel Gibson ”The Passion of the Christ / Patimile lui Hristos”, lansat în 2004, îi prezintă pe evrei ca fiind ”răi şi însetaţi de sânge”. ”Prin acordarea acestui premiu, Festivalul de la Karlovy Vary devine o altă platformă de calitate îndoielnică, ce schimbă treptat atmosfera ţării noastre de la o societate tradiţională relativ tolerantă la una în care se oferă spaţiu ostilităţii, xenofobiei şi ideilor antisemite”, au mai declarat reprezentanţii federaţiei în scrisoarea publicată pe site-ul lor.

Organizatorii Festivalului Internaţional de Film de la Karlovy Vary au confirmat primirea scrisorii şi au declarat că respectă opinia acestora. ”Premiul recunoaşte abilităţile cinematografice şi cariera lui Mel Gibson”, a declarat purtătorul de cuvânt al festivalului, Uljana Donatova. ”Nu simţim că este cazul să comentăm restul declaraţiilor. Filmul ”The Passion of the Christ / Patimile lui Hristos” nu va fi proiectat la festival”, a completat aceasta. Cea de-a 49-a ediţie a Festivalului de Film de la Karlovy Vary are loc în perioada 4 - 12 iulie.