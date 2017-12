Evreii din R. Moldova se tem de atacuri antisemite

Membrii comunităţii evreieşti din R. Moldova au devenit tot mai îngrijoraţi că nemulţumirea populaţiei faţă de cazul în care este implicat omul de afaceri Ilan Shor, de origine evreiască, se va îndrepta împotriva lor, relatează ”Times of Israel”. Marina Lecarteva, directoarea comunităţii evreieşti din R. Moldova, a declarat că ostilitatea faţă de evrei este o problemă. ”Există mult antisemitism aici, mai ales pe internet. Pentru că Shor este evreu, comunitatea este îngrijorată. Masele îl identifică drept evreu, oamenii sunt furioşi din cauza fraudei şi fac legătura cu comunitatea”, a explicat Lecarteva. Până în prezent nu au fost înregistrate violenţe, dar comunitatea este îngrijorată, a adăugat ea. ”Ne amintim de revoltele de la Chişinău”, a declarat ea, referindu-se la pogromurile din 1903 şi 1905, în care au fost ucişi zeci de evrei, iar alte câteva sute au fost răniţi.

Mii de protestatari furioşi au manifestat la 5 mai. Ilan Shor a fost plasat în arest la domiciliu, la 6 mai, atunci când i-a fost înaintată și ordonanța de punere sub învinuire. Acesta a fost pus sub acuzare pentru gestionarea frauduloasă a Băncii de Economii. Autorităţile au plasat, anul trecut, Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank sub administraţia Băncii Centrale, după ce o serie de împrumuturi neperformante au condus la falimentul creditorilor, care reprezintă împreună până la 20% din activele sistemului bancar al acestei foste republici sovietice.