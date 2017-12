„Ex Ponto”, cinci ani de literatură în spaţiul dobrogean

Revista „Ex Ponto“ se află la moment aniversar. În al cincilea an de existenţă, publicaţia, reprezentativă pentru viaţa culturală din spaţiul dobrogean, a ajuns la cel de-al 20-lea număr. În materialul introductiv dedicat momentului aniversar, „O scurtă evaluare“, redactorul şef al revistei, Ovidiu Dunăreanu, preşedintele Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România (USR), specifică: „În tot acest timp, nu ne-au preocupat experimentele sterile, extravaganţele şi rătăcirile la modă (...), ci transpunerea, pe cît posibil, în realitate a punctelor importante ale programului propus încă de la primul număr: promovarea performanţelor literare şi culturale regionale într-un echilibru obiectiv cu cele naţionale şi internaţionale“. Publicarea unor materiale în limbile de circulaţie internaţională - engleză, franceză, italiană, germană şi traducerile unor autori contemporani fac din revista „Ex Ponto“ o publicaţie cu deschidere către spaţiul european. Cronicile de artă plastică sau de teatru, realizate de specialişti în domeniu sau prezentarea unor artişti plastici dobrogeni recomandă această publicaţie, care aniversează cinci ani de existenţă, ca pe una dintre cele mai importante reviste de cultură ale spaţiului pontic. În paginile acestei reviste cu apariţie trimestrială şi cu subtitlul „Text/Imagine/Metatext“ îşi găsesc un loc de afirmare tinerele talente din spaţiul pontic şi din zonele limitrofe acestuia, fiind promovată în mod sistematic critica literară. De-a lungul celor cinci ani de existenţă, istoricii şi arheologii spaţiului dintre Dunăre şi Mare au găsit în paginile acestei reviste un real instrument de a-şi exprima opiniile privind cercetările de pe teren sau din arhive. „Apariţia revistei noastre a fost salutată, în luna octombrie 2003, cu speranţă şi încredere, fiind socotită un fapt de cultură necesar, nicidecum o simplă întîmplare, o voce românească ridicată în sfera culturii la Constanţa, o nouă lumină care s-a aprins prin grija unui grup de oameni realişti şi romantici în acelaşi timp“, apreciază într-o „Scurtă evaluare“, Ovidiu Dunăreanu. Revista are circulaţie naţională şi internaţională (Europa, Canada, Statele Unite ale Americii). „ Ex Ponto“ apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, cu susţinerea Filialei „Dobrogea“ a USR şi a Universităţii „Ovidius“ Constanţa.