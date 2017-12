Examen dificil pentru CVM Tomis

Duminică, în etapa a 7-a din Divizia A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa va susţine cel mai dificil joc din acest campionat. Voleibaliştii constănţeni vor evolua pe terenul campioanei ultimelor două ediţii, Remat Zalău, echipă care conduce în clasament după şase etape, cu punctaj maxim şi fără set pierdut. CVM Tomis este şi ea neînvinsă, însă are două puncte mai puţin comparativ cu formaţia sălăjeană. „Consider Remat Zalău ca echipa cea mai completă din acest campionat. O echipă cu serviciu bun, cu blocaj bun, dar şi ea are punctele ei slabe, nu este perfectă. În opinia mea, dacă noi vom juca bine, chiar şi în condiţiile speciale pe care le avem în lot, Zalăului nu îi va fi uşor să ne învingă”, spune antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev. „Cred că anul acesta Remat este o echipă mai bună, mai bine aşezată în teren comparativ cu sezonul trecut. Vom avea probleme, va fi un adversar de valoare”, consideră voleibalistul constănţean Andrei Spînu. „Este un meci ca oricare altul, din sezonul regulat, care va avea importanţa lui pentru clasament. Dar, în opinia mea, mult mai importante vor fi meciurile din play-off. Va fi un test util pentru formaţia noastră, să vedem la ce potenţial am ajuns în luna noiembrie, cu o echipă schimbată faţă de cea cu care am început sezonul actual”, crede un alt component al formaţiei de pe Litoral, Florin Voinea.

Ambele echipe au probleme de efectiv înaintea meciului direct. La constănţeni nu vor juca extremele Stoykov şi Plotyczer (ambii sunt accidentaţi), iar la sălăjeni Sladecek şi Dos Santos sunt incomplet refăcuţi după accidentări mai vechi. Partida Remat - CVM Tomis va avea loc duminică, de la ora 18.00, în sala Liceului cu Program Sportiv “Avram Iancu” din Zalău, fiind transmisă în direct de postul Digi Sport 3.

Iată şi celelalte jocuri programate sâmbătă în etapa a 7-a: Steaua Bucureşti - Dinamo Bucureşti (ora 11.00); CSU Galaţi - Explorări Baia Mare (ora 13.00); U. Cluj - SCMU Craiova (ora 15.30); VCM Piatra Neamţ - U. Timişoara (ora 16.00); Unirea Dej - CSM Bucureşti (ora 17.00).

Clasament: 1. Remat Zalău 18p (seraveraj: 18:0), 2. CVM Tomis Constanţa 16p (18:4), 3. Dinamo Bucureşti 14p (16:7), 4. VCM Piatra Neamţ 14p (17:10), 5. Steaua Bucureşti 11p (12:9), 6. Explorări Baia Mare 10p (13:11), 7. Unirea Dej 9p (12:11), 8. SCM U. Craiova 6p (8:12), 9. CSM Bucureşti 6p (8:13), 10. U. Cluj 3p (5:17), 11. CSU Galaţi 1p (3:18), 12. U. Timişoara 0p (0:18).