Examen european pentru CVM Tomis Constanţa

Au mai rămas cîteva ore pînă cînd Club Volei Municipal Tomis va debuta în actuala ediţie a Cupelor Europene. De la ora 18.00, în Sala Sporturilor, formaţia constănţeană va primi replica olandezilor de la Orion Doetinchem, în cadrul optimilor de finală ale Top Teams Cup, manşa tur. Tomis este la a doua participare consecutivă în cea de-a doua competiţie ca valoare organizată de CEV. Anul trecut, constănţenii au ocupat locul 3 în grupa care permitea primelor două clasate să se califice în sferturile de finală.

Optimism în tabăra constănţeană

Jucătorii constănţeni au avut programat ieri un singur antrenament, înaintea căruia şi-au studiat adversarii pe video. Toţi voleibaliştii din lotul Tomisului sînt apţi de joc şi gata pentru marea înfruntare din Top Teams Cup, care va însemna şi primul meci oficial din anul 2007. Optimismul era starea de spirit dominantă în tabăra Tomisului, dar şi concentrarea înaintea unui examen foarte important. “Va fi un meci frumos, spectaculos, pentru că şi echipa adversă este puternică şi combinativă. Punctul nostru forte este chiar lotul, alcătuit din jucători valoroşi, care trebuie mîine să demonstreze că joacă bine volei. Echipa adversă este puternică la serviciul din săritură şi practică un joc în viteză. Are un centru puternic şi două extreme care finalizează foarte bine”, a declarat antrenorul principal Jorge Cannestracci, cunoscut pentru meticulozitatea cu care îşi studiază adversarii. Optimişti sînt şi doi dintre cei mai experimentaţi componenţi ai lotului, ambii titulari: “Avem o echipă bună! Coechipierii mei sînt valoroşi, puternici şi vrem să trecem în turul următor”, spune universalul Erkan Togan. “Ştiu că olandezii s-au calificat după un turneu acasă în care au avut un adversar foarte puternic, Unicaja Almeria, ceea ce înseamnă că alcătuiesc o echipă competitivă. Însă obiectivul nostru este să mergem mai departe, iar primul pas este să cîştigăm acasă”, a declarat coordonatorul de joc Sergiu Ilieş.

Olandezii s-au antrenat aseară în Sala Sporturilor

Formaţia olandeză a sosit în România ieri după-amiază, apoi a efectuat deplasarea la Constanţa cu un autocar pus la dispoziţie de clubul organizator. Deşi au ajuns pe Litoral după ora 19.00, ei au luat un prim contact cu Sala Sporturilor, chiar dacă au programat un antrenament şi în cursul acestei dimineţi. Reamintim că Tomis a fost cap de serie şi acceptată direct în optimi, iar Doetinchem a găzduit turneul preliminar pe care l-a cîştigat, după 3-1 (27-29, 25-21, 25-17, 36-34) în meciul decisiv cu Unicaja Almeria. Echipa olandeză are 12 jucători în lot, între care doi stranieri: macedoneanul Goranco Aleksov şi internaţionalul israelian Alexander Stein. “Nu am reuşit să facem rost de imagini cu Tomis, de aceea nu ştim prea multe despre echipa adversă... Doar că are jucători de multe naţionalităţi”, a spus antrenorul Henk Hansma. “Va fi un meci greu, ca toate meciurile din Top Teams Cup. Mai greu cred decît cel cu Almeria”, a declarat, imediat după sosirea la Constanţa, Bas Hellinga, căpitanul echipei oaspete.

Formaţiile probabile - CVM Tomis (antrenori Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov): Ilieş - Erkan, Began, M. Pavel (Ivkovic), Ashlei, Gabrych şi libero Tănăsescu; Doetinchem (antrenor Henk Hansma): Rademaker - Koomen, Stein, Klapwijk (Sikking), Sombroek, Kamphuis (Aleksov) şi libero Mollevanger. Arbitri: Ali Bagde şi Memet Demirdelen (Turcia). Delegat CEV: Gabriela Bulgariu.