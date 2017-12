Examen în... culori

Spre final de an școlar, elevii clasei a XII-a de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, de la profilul Arte Vizuale, prezintă în foaierul instituției de învățământ o serie de lucrări menite să le releve talentul. Sunt expuse picturi în acril sau ulei, create sub îndrumarea profesorului Ignat Ștefanov, lucrări de grafică în diferite tehnici (tuș, peniță sau laviu, colaj, gravură, inclusiv grafic-design), realizate sub coordonarea profesoarei Marieta Besu. Expoziția face parte din proba practică a examenului de competențe profesionale, susținut pe 13 mai, cealaltă probă constând în susținerea proiectului / lucrării de specialitate. În acest an au susținut examenul de competențe profesionale și absolvenții secției de Artă Monumentală, coordonați de prof. Georgian Apostolache.

Expoziția va rămâne deschisă până la sfârșitul lunii iunie.

