Examene pentru cei care vor să lucreze în învățământ

Luni, profesorii care vor să ocupe un post vacant în învățământul preuniversitar vor susține proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice, a catedrelor vacante sau rezervate din învățământ. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Constanța anunță că cei 1.043 de candidați care au obținut minimum nota 5 la inspecțiile speciale, din perioada 26 mai - 27 iunie, sunt așteptați să participe la examenul de luni, începând cu ora 10.00, în cele cinci centre de concurs. Astfel, cei care vor susține examenul la Limba și literatura română, Limbi moderne, Limbi clasice, Limbi materne și Arte sunt aşteptaţi la Liceul Teoretic ”George Călinescu, iar cei care vor fi evaluați la disciplinele Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică și Tehnologia informației și comunicării - la Liceul Teoretic ”Ovidius”. La Liceul cu Program Sportiv ”Nicolae Rotaru” vor susține concursul cadrele didactice care predau Istorie, Geografie, Științe socio-umane, Religie, Educație fizică și sport și Învățământ special, iar la Școala Gimnazială nr. 43 ”Ferdinand” - cei care predau în învățământul preșcolar și primar. Ultimul centru de evaluare este organizat la Liceul Tehnologic ”Ioan. N. Roman”, unde vor susține proba scrisă cadrele didactice ce predau Educație tehnologică și discipline de specialitate.

PESTE 1.500 DE POSTURI VACANTE Pentru concursul de ocupare a posturilor didactice și a catedrelor vacante în învățământ din acest an, au fost publicate 1.539 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare, respectiv 705 în mediul urban și 834 în mediul rural. Dintre acestea, 150 sunt titularizabile (90 în rural și 60 în urban, din care 31 în municipiu). Concursul pentru ocuparea posturilor didactice constă în susținerea unei probe practice sau unei inspecţii speciale la clasă, respectiv o probă scrisă în specialitatea postului didactic. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare, iar cea obținută la proba practică în profilul postului sau la inspecția specială la clasă are o pondere de 25% din media de repartizare, însă candidatul trebuie să obțină minimum nota 5 la ambele probe pentru angajarea pe o perioadă determinată și minimum 7 pentru titularizare (angajare pe perioadă nedeterminată). Conform regulamentului de organizare anunțat de ISJ, pentru susţinerea probei scrise, candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs cel mai devreme la ora 8.00 şi cel mai târziu la ora 9.00 și vor avea la dispoziție 4 ore pentru redactarea lucrărilor. Primele rezultate vor fi afișate pe 25 iulie, contestaţiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța în perioada 25-26 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iulie.