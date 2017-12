Examenul auto ar putea fi susţinut pe maşinile Direcţiei Permise

Proba practică pentru obţinerea permisului de conducere ar putea fi susţinută, în viitorul apropiat, numai pe maşini ale Direcţia Regim Permise şi Înmatriculări Vehicule dotate cu camere de luat vederi. Şeful Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, chestorul Marian Tutilescu, a declarat că maşinile vor dotate cu camere de luat vederi, atît în exterior, cît şi în interior. Camerele din exterior ar avea rolul de a înregistra drumul parcurs, iar în interior pentru a fi eliminate orice fel de speculaţii pe marginea corectitudinii examinatorului. De asemenea, Tutilescu a afirmat că vrea să doteze sălile de examinare pentru proba teoretică cu camere de luat vederi. În prezent, doar 11 servicii judeţene sînt dotate cu camere video pentru supravegherea examenului. Organigrama Direcţiei Regim Permise şi Înmatriculări Vehicule, care va intra în vigoare din 15 mai, are în componenţă un serviciu nou înfiinţat, care va verifica examinatorii în timpul probelor practice pentru obţinerea permiselor de conducere. Potrivit lui Tutilescu, noua schemă după care va funcţiona Direcţia are cu 34 de funcţii mai puţin, dintre care şase de conducere. Tutilescu a precizat că a fost înfiinţat un serviciu de control, care are în componenţă zece cadre şi care are ca atribuţiuni verificarea dosarelor de examinare la nivel naţional şi verificarea corectitudinii examinatorilor la proba practică necesară obţinerii permisului de conducere. Altfel spus, lucrătorii acestui serviciu vor verifica, prin sondaj, dacă examinatorii din toată ţara îi sancţionează corect la proba practică toţi candidaţii înscriţi la proba practică.