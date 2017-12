Examenul de licenţă la „Spiru Haret”, o făcătură ?

Absolvenţii cursurilor de învăţământ la distanţă (ID) din cadrul Universităţii „Spiru Haret” (USH) ar trebui să susţină, în această toamnă, un nou examen de licenţă, pentru ca diplomele să le fie recunoscute de Ministerul Educaţiei. Numai că, probabil pentru a fi siguri că absolvenţii trec cu brio şi de această dată şi nu pătează „bunul renume” al USH, testele scrise au rămas aceleaşi. O demonstrează spusele unei absolvente din 2009 a specializării „Psihologie”, care a declarat că a învăţat toamna aceasta după testele grilă date în vară celor care au susţinut licenţa la această specializare. „Pentru relicenţierea care ar fi trebuit să aibă loc în a doua jumătate a lunii septembrie am fost sfătuită de doamnele de la secretariatul facultăţii să învăţ după testele grilă date celor care au intrat în licenţă în vara acestui an. Am constatat cu surprindere că sunt identice cu cele din 2009, după care am dat eu licenţa. Nu s-a modificat nimic în fondul lor, doar le-au amestecat puţin. Deci, unde-i reforma? De ce acestor absolvenţi li se recunosc diplomele, iar nouă nu?”, se întreabă absolventa. Ar fi totuşi o modificare: studenţii din ultimul an (2010) au fost trecuţi de la forma de învăţământ ID la învăţământ de zi, contra unei taxe de şcolarizare mai mari. În acest moment există şcoli care nu le recunosc dascălilor studiile făcute la specializările neacreditate de la Spiru Haret, dar sunt şi câteva care le plătesc diferenţele salariale rezultate din recunoaşterea studiilor. Diferenţa vine, cel mai probabil, de la faptul că acestea din urmă nu au cerut lămuriri suplimentare Ministerului Educaţiei şi plătesc după vechile reglementări. Din nefericire, sunt şi cazuri când absolvenţii USH au fost promovaţi, ca urmare a finalizării unei facultăţi de specialitate (primind şi o mărire de salariu), iar după demararea scandalului, aceştia au revenit pe vechile posturi şi s-au văzut puşi în situaţia de a da banii înapoi angajatorului.