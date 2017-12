Examenul maturității pentru FC Viitorul

Neînvinsă în primele opt etape din actuala ediție a Ligii 1, FC Viitorul dă examenul maturității duminică, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și TVR 1), pe Arena Națională din București, în fața campioanei României, FC Steaua București, în etapa a 9-a. Cele două echipe au stări de spirit cu totul diferite, elevii lui Gică Hagi venind după o serie de patru victorii consecutive, în timp ce steliștii au ratat toate obiectivele acestui început de sezon. Chiar și așa, tehnicianul grupării de pe litoral consideră că Steaua pleacă din postura de favorită, grație experienței superioare și valorii lotului. Totuși, „Regele” nu se teme de duelul cu deținătoarea titlului și a anunțat că mizează totul pe ofensivă. „Vrem să facem un meci bun, iar dacă vrem să sperăm la un rezultat favorabil trebuie să marcăm de cel puțin două ori. Nimic nu este imposibil când muncești bine, ești conectat sută la sută și știi fotbal. Echipa a arătat că știe fotbal! Trebuie să intri pe teren, să te bați și să încerci să câștigi. Steaua e Steaua, campioana României, cu un lot valoros, iar noi suntem o echipă care crește de la meci la meci”, a spus Hagi. Constănțenii nu se vor putea pe serviciile a doi jucători de bază, fundașul Romario Benzar și Florin Cernat, ambii accidentați.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Rîmniceanu - Ciupe, Hodorogea, Mitrea, Cr. Ganea - I. Filip, Dr. Nedelcu, R. Marin - I. Hagi (cpt.), Fl. Tănase, Aganovic.

Programul meciurilor - sâmbătă: ACS Poli Timişoara - Concordia Chiajna (ora 18.30), Pandurii Tg. Jiu - Dinamo București (ora 21.00); duminică: Petrolul Ploieşti - Astra Giurgiu (ora 18.30), FC Steaua Bucureşti - FC Viitorul (ora 21.00); luni: CFR Cluj - FC Botoşani (ora 21.00). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida FC Steaua - FC Viitorul, și de TVR 1. Vineri seară s-au disputat primele două întâlniri ale rundei: FC Voluntari - CS U. Craiova 1-2 (Voduţ 72 / Băluţă 61, Vătăjelu 87) și CSMS Iaşi - ASA Tg. Mureș 0-1 (R. Costa 52). Clasament: 1. Astra 17p (golaveraj: 18-13), 2. FC VIITORUL 16p (17-9), 3. Dinamo 16p (9-2), 4. ASA 16p (10-4), 5. FC Steaua 13p (8-5), 6. Pandurii 12p (8-8), 7. CSMS Iași 11p (6-11), 8. CS U. Craiova 9p (8-9), 9. Concordia 8p (10-12), 10. CFR* 6p (10-8), 11. FC Botoșani 6p (6-9), 12. ACS Poli 5p (4-12), 13. FC Voluntari 4p (6-14), 14. Petrolul* 1p (6-9). * - Echipele CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.