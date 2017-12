Excepţii pentru clasa pregătitoare

Cu toate că, începând cu anul trecut, clasa pregătitoare a devenit parte a învăţământului obligatoriu, fiind primul an din ciclul primar, mulţi părinţi nu şi-au înscris copiii la şcoală, preferând să-i ţină acasă până la împlinirea vârstei de şapte ani, pentru a-i înscrie direct în clasa I. „Pentru că clasa pregătitoare a devenit obligatorie, practic, niciun copil nu mai putea fi înscris, în acest an, direct în clasa I. Însă, având în vedere că există părinţi care nu au ştiut că această clasă este obligatorie, prin urmare nu şi-au înscris copiii, am decis ca în acest an să facem o excepţie şi să permitem înscrierea copiilor de şapte ani direct în clasa I”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Stelian Fedorca. Va fi ultimul an în care acest lucru va fi posibil. În anul şcolar 2013-2014 părinţii vor putea alege dacă-şi înscriu copiii la clasele pregătitoare din cadrul grădiniţelor, sau ale şcolilor gimnaziale. Orele se vor defăşura după aceeaşi programă, indiferent de locul unde se desfăşoară. (A.J.)