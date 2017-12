Excesul de antibiotice periclitează medicina modernă

Folosirea excesivă a antibioticelor, în Europa, a condus la o rezistenţă tot mai mare a agenţilor patogeni, periclitând succesul tratamentelor folosite în medicina modernă, precum operaţiile de înlocuire a şoldului, terapia intensivă pentru bebeluşii născuţi prematur şi terapiile anticanceroase.

Dominique Monnet de la European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) consideră că întreaga medicină modernă este în pericol, din cauză că agenţii patogeni au devenit tot mai rezistenţi la antibiotice, făcând ca acţiunea acestor medicamente să devină de multe ori complet inutilă, informează Reuters. Antibioticele sunt necesare pentru a preveni declanşarea infecţiilor provocate de bacterii. Însă bacteriile rezistente la antibiotice reprezintă o problemă tot mai serioasă în clinicile medicale din lumea întreagă, stimulată de apariţia unor super-bacterii, precum stafilococul aureus meticilino rezistent (MRSA). Astfel de infecţii provoacă aproximativ 25.000 de victime în Europa, în fiecare an şi 19.000 de victime în SUA. În afara riscurilor crescute asociate cu tratamentele viitoare, Dominique Monnet avertizează asupra costurilor medicale tot mai mari provocate de rezistenţa la antibiotice, un fenomen care ar putea avea consecinţe grave în viitor asupra bugetelor de sănătate ale ţărilor din UE. Cele şase mari clase de bacterii rezistente la antibiotice, adeseori denumite super-bacterii, provoacă aproximativ 400.000 de infecţii în fiecare an în Europa, iar tratamentele împotriva lor necesită 2,5 milioane de zile de spitalizare în fiecare an. Pentru că o zi de spitalizare costă, în medie, 366 de euro, infecţiile provocate de aceste super-bacterii consumă deja 900 de milioane de euro în fiecare an din fondurile suplimentare ale clinicilor medicale şi produc o severă scădere a productivităţii acestora, estimată la alte 600 de milioane de euro în fiecare an.

Experţii ECDC vor iniţia o campanie de conştientizare a populaţiei asupra efectelor avute de folosirea antibioticelor, care va debuta pe 18 noiembrie, pentru a-i îndemna pe medicii europeni să nu mai prescrie în exces reţete bazate pe antibiotice. În opinia acestor specialişti, pacienţii care solicită diverse antibiotice împotriva infecţiilor virale nu sunt adeseori la curent cu faptul că aceste medicamente nu vor avea efectele dorite, însă medicii lor cunosc acest detaliu şi ar trebui să nu le mai prescrie.