Excesul de greutate, asociat unui risc crescut de deces prematur!

Se știe că persoanele supraponderale prezintă riscuri mari de îmbolnăviri. Pe de altă parte, experții au ajuns la concluzia, în urma unui studiu, că pierd, în medie, un an din speranța de viață, un tribut greu, care crește odată cu numărul de kilograme și poate ajunge chiar la 10 ani în cazul persoanelor cu obezitate severă, potrivit revistei "The Lancet", citată de agenția France Presse (AFP), scrie Agerpres. Realizat pornind de la analizarea datelor culese de la circa 4 milioane de adulți de pe 4 continente, studiul a măsurat riscul unei morți premature înainte de vârsta de 70 de ani. ”Cercetarea stabilește într-un mod concludent că excesul de greutate și obezitatea sunt asociate unui risc crescut de deces prematur”, susține autorul principal al studiului, Emanuele Di Angelantonio, de la Universitatea Cambridge (Marea Britanie). ”În medie, persoanele supraponderale pierd un an din speranța de viață, iar cele cu obezitate moderată 3 ani”, a declarat Di Angelantonio. ”În ceea ce privește persoanele cu obezitate severă, acestea pierd aproximativ zece ani din speranța de viață”, a indicat specialistul pentru agenția France Presse. ”Rezultatele cercetării contrazic studiile recente potrivit cărora persoanele supraponderale ar avea un avantaj în ceea ce privește supraviețuirea - așa-numitul „paradox al obezității”“, a indicat Școala de sănătate publică din cadrul Universității Harvard (Harvard School of Public Health), care a participat la studiu. Cercetarea "arată că riscurile de boli coronariene, de accidente vasculare cerebrale, de boli respiratorii și de cancer sunt toate crescute (la persoanele supraponderale)", explică Di Angelantonio. Riscul de deces prematur crește "în mod regulat și puternic" pe măsură ce kilogramele în exces se acumulează, a atras atenția studiul. Obezitatea, al cărei număr de cazuri s-a dublat din 1980 încoace, a devenit un flagel la nivel mondial. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează la 1,3 miliarde numărul adulților supraponderali din întreaga lume și la 600 de milioane numărul de obezi.

CUM CALCULĂM IMC

Pentru aceste statistici, OMS se bazează pe indicele de masă corporală (IMC), calculat prin împărțirea greutății la pătratul înălțimii. Pentru o persoană de greutate normală, IMC este cuprins între 18,5 și 24,9. O persoană supraponderală are un IMC între 25 și 29,9, iar una obeză, un IMC de 30 până la 34,9. Obezitatea este descrisă ca fiind severă atunci când IMC atinge sau depășește 40.

Studiul a implicat 500 de cercetători din peste 300 de instituții de profil din întreaga lume, „această colaborare fiind cea mai importantă și mai riguroasă realizată vreodată pentru a pune capăt controverselor privind indicele de masă corporală și mortalitatea“, a declarat Shilpa Bhupathiraju, de la Școala de sănătate publică a Universității Harvard, co-autoare a cercetării.