Un studiu realizat de o echipă de cercetători americani arată că excesul de testosteron distruge celulele creierului. Acest lucru explică de ce abuzul de steroizi provoacă schimbări de comportament precum agresivitate şi tendinţe suicidare. Studiul a fost realizat de cercetători de la Universitatea Yale din Connecticut.

Testele de laborator pe celule nervoase au indicat că, în timp ce o cantitate mică de testosteron este benefică pentru creier, excesul din acest hormon masculin provoacă autodistrugerea celulelor în cadrul unui proces similar bolilor de tipul Alzheimer. Testosteronul este important pentru dezvoltarea, diferenţierea şi creşterea celulelor şi este produs atît de bărbaţi cît şi de femei. Bărbaţii produc acest hormon într-o cantitate de 20 de ori mai mare decît femeile. Testosteronul poate fi introdus în corp şi prin intermediul steroizilor utilizaţi de atleţi, iar unii dintre aceştia fac abuz. Pentru a fi corecţi, cercetătorii au studiat şi efectele hormonului feminin, estrogenul şi au descoperit că excesul din acest hormon duce la distrugerea unui număr semnificativ mai mic de celule faţă de excesul de testosteron.

Cercetătorii sînt de părere că oamenii ar trebui să se gîndească bine înainte de a lua suplimente cu testosteron, chiar dacă acestea contribuie la dezvoltarea masei musculare şi la recuperarea mai rapidă după exerciţii fizice. Celulele mor în urma unui proces numit sinucidere celulară sau moarte celulară programată. "Sinuciderea celulară este un proces important pentru creier, acesta are nevoie să elimine o parte din celule. Dar dacă acest proces are loc frecvent, poţi pierde prea multe celule şi astfel apar problemele", a explicat unul din cercetători. Un proces similar are loc la bolnavii cu Alzheimer, boală care afectează aproximativ 4,5 milioane de americani.