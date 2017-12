„Exchange” jefuit cu o... umbrelă

În timp ce poliţiştii din Mangalia şi Constanţa încă fac eforturi pentru a-i depista pe autorii unor jafuri comise în ultima lună asupra unor case de schimb valutar, luni după-amiază, în Medgidia, reprezentanţii legii s-au confruntat cu un caz similar. O societate situată chiar în faţa Judecătoriei din Medgidia a fost jefuită de un bărbat mascat cu o cagulă. Lejeritatea şi siguranţa cu care hoţul a păgubit “exchange”-ul de aproape 19.000 lei îi determină pe poliţişti să creadă că au de-a face cu un profesionist. Poliţiştii din Medgidia au fost alertaţi telefonic, prin serviciul 112, luni, în jurul orelor 17.30, de vînzătoarea casei de amanet SC “Midis Media” SRL, firmă situată la parterul blocului E1, de pe str. Indepedenţei. Cea care a telefonat, Cornelia Chelbaşu, de 30 de ani, localnică, a menţionat că la casa de schimb valutar SC “Semero Exchange” SRL, care funcţionează în aceeaşi încăpere cu casa de amanet unde lucrează, tocmai se desfăşura un jaf. Din cele relatate de femeie, un individ mascat a pătruns prin efracţie în casa de schimb valutar şi, după ce a ameninţat-o pe vînzătoarea Mircea Doina, de 34 de ani, a sustras dintr-un sertar al tejghelei suma de 310 dolari şi 18.000 de lei. Referitor la modul cum s-a desfăşurat jaful, şeful Poliţiei din Medgidia, cms. Vasile Dăogaru a declarat: “Atacatorul a ieşit de după blocul situat în faţa Judecătoriei, dinspre pod, iar la şase metri este situat un sediu al Băncii Române de Dezvoltare (BRD), care are montate camere video în exterior. La intrare în BRD există două trepte şi o balustradă de inox. Jefuitorul a fost surprins de obiectivul camerelor chiar la jumătatea scărilor. Are 170 cm înălţime şi purta o cagulă albă pe faţă. Este un mod de operare mai deosebit, cu care nu ne-am mai confruntat pînă acum. Ca să se protejeze de cameră şi de eventualele persoane care îi ieşeau în faţă a avut o umbrelă lăsată sub nivelul ochilor, pentru ca nimeni să nu-şi dea seama că poartă cagulă. Ajuns în faţa casei de schimb valutar, a deschis calm uşa şi a intrat. Vînzătoarea l-a văzut şi o fi crezut că e cineva care face vreo glumă. Cînd cineva intră în locaţie nimereşte într-un spaţiu destinat clienţilor. Chiar în faşa uşii de acces sînt cele două ghişee de la casa de amanet şi cea de schimb valutar. Operatoarea de la casa de amanet nu a sesizat instrusul. Cînd infractorul a văzut că nimeni nu l-a observat, a lăsat umbrela jos. La casa de schimb valutar uşa era din aluminiu, iar sub tejghea, pe o porţiune de 78 cu 75 cm se afla o suprafaţă din plastic.”

În baza a ceea ce au povestit vînzătoarele, poliţiştii relatează că, dintr-o singură lovitură cu piciorul, plasticul a sărit şi hoţul a intrat, tîrîş, prin spărtură. Dincolo de tejghea, a tras sertarul unde erau păstraţi banii. În acea clipă, vînzătoarea era în spatele camerei şi avea înainte un calorifer la care se încălzea. Din cauza spaţiului îngust şi a şocului, femeia nu a putut reacţiona rapid. Cînd şi-a revenit din şoc, Doina Mircea, angajata „exchange”-ului, a început să ţipe şi a alertat-o şi pe cealaltă vînzătoare, însă atacatorul reuşise să ascundă banii într-o borsetă pe care o ţinea la piept. Femeia a încercat să-i smulgă intrusului cagula de pe faţă dar, din cauza caloriferului care se afla între cei doi, necunoscutul a reuşit să scape cu uşurinţă. În timp ce ieşea, bărbatul a scăpat pe jos 49 de bancnote de 100 lei. Angajata casei de schimb a încercat să alerge după atacator, în afara sediului, şi a strigat, ca să-i alerteze pe trecători: „Hoţul, hoţul!”, însă necunoscutul a ocolit blocul, pe acelaşi traseu pe care venise şi s-a făcut nevăzut printre garajele şi clădirile din zonă. Ajunşi imediat în zonă, poliţiştii au luat „ca din oală” mai mulţi suspecţi, dintre care unii cu cazier.

Din spusele lui Vasile Dăogaru, individul era îmbrăcat cu haine de culoare albastră, tricou cu dungi, pantaloni de trening de culoare gri cu dungi albe, mascat cu o cagulă de culoare deschisă, purta mănuşi, iar umbrela cu care şi-a acoperit capul a abandonat-o în holul de la intrarea în casa de schimb valutar. Se pare că spărgătorul a avut noroc întrucît, în momentul cînd a fugit, niciun trecător nu se afla în drumul său. Firmă de pază care asigura complexul comercial se numeşte “Kokkai Security” dar, din spusele poliţiştilor, aceasta purta discuţii cu proprietarii firmei păgubite pentru a le putea monta sisteme de protecţie. Deşi funcţiona de trei săptămîni, casa de schimb valutar nu era asigurată cu sisteme video de supraveghere, grilaj de protecţie sau sistem de alarmare prin buton de panică.