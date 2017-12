Exclusiv Auto aduce noul Seat Ibiza la VIVO! Constanța

Fanii Seat din Constanța au un nou motiv de bucurie - showroom-ul Exclusiv Auto din centrul comercial VIVO! va expune, în perioada 1 - 10 septembrie cele mai noi modele ale constructorului iberic. Au loc prezentări, mașinile beneficiază de prețuri promoționale, iar cei interesați se pot înscrie la test drive. Vedetă este, fără dar și poate, noul Seat Ibiza. Bolidul dispune de cele mai recente tehnologii, o dinamică remarcabilă şi o îmbunătăţire majoră a spaţiului şi confortului. Cel mai important model al brandului spaniol are un design complet nou, dar cu acelaşi spirit veşnic tineresc, funcţional, sportiv şi confortabil. „Seat este o marcă foarte apreciată și întâlnită în Constanța. Ne bucurăm că putem crea acest eveniment și că, din 2015, de când suntem dealer și service autorizat Seat, clienții noștri au o mare încredere în noi. Promitem că ne vom ridica în continuare la înălțimea așteptărilor din piața auto constănțeană. Experiența de peste zece ani în domeniul auto ne ajută și suntem foarte bine pregătiti, inclusiv pe partea de after sales, service-ul nostru fiind dotat cu aparatură de ultimă generație“, spune directorul de vânzări de la Seat, Laura Rota. Pe lângă noul Ibiza (premiat cu distincția Red Dot Award), Exclusiv Auto mai prezintă Seat Leon (Best Buy Car of Europe în 2017) și Seat Toledo (cinci stele la testele NCAP 2012). Showroom-ul Exclusiv Auto din VIVO! se află în zona food court, vizavi de Cinema City. Principalul showroom Seat al dealerului se află pe strada Dumbrăveni nr. 70 (sensul giratoriu de la intrarea în cartierul Tomis Plus). Pentru mai multe detalii - 0241.545.499, office@exclusivauto.ro sau www.exclusivauto.ro.