Exclusiv Auto lansează, în Constanța, Tarraco, noul model SEAT de talie mare

14:22:11 / 04 Aprilie 2019

o mare teapa

Mai bine si-ar reorganiza procedurile de service si reparatii.Pierzi timpul in sala de asteptare fara sa stii daca, intr-adevar, ti-au facut lucrarile solicitate sau ti-au pus piesele necesare. La sfirsit vin cu factura cu o valoare de cazi pe spate si semnezi ca primarul,pentru ca tu nu ai stat linga masina sa vezi cum o repara.Protectia cumparatorului nu are nimic de zis in legatura cu aceste proceduri netransparente? Nici vorba de satisfactia clientului. Singurul scop este cum sa te scuture de cit mai multi bani. Ce pacat ca nu mai exista DONA SERVICE, avea si profesionisti si comportamentul fata de client era jos palaria. Dupa ce ai avut de-a face cu Service Exclusiv pleci cu senzatia ca ti s-a tras o mare teapa si cu promisiunea ca nu vei mai calca pe acolo. Mare pacat,la inceput promitea.