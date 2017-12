Exclusiv Auto va prezenta noul Jaguar E-PACE în showroom-ul din VIVO Constanța

O călătorie emoționantă se regăsește în ADN-ul fiecărui Jaguar.

Faceți cunoștință cu noul SUV compact de la Jaguar, E-PACE, o combinație unică între eleganță, agilitate și sportivitate, pe data de 11 noiembrie în showroom-ul Exclusiv Auto din VIVO! Constanța în intervalul orar 12:00 – 22:00.

Proiectat și construit pentru a fi integrat în peisajul urban, Noul Jaguar E-PACE reprezintă îmbinarea perfectă între personalitatea puternică și spațiul interior generos ce permite călătorii în condiții excelente de confort.

ELEGANȚA JAGUAR

Prin capota sculptată a motorului și pasajele spate atletice, E-PACE este un SUV dinamic și agil, cu profilul unui coupé. Pentru un plus de personalitate, E-PACE este echipat cu faruri fine cu LED și lămpi spate cu LED. Pentru un plus de eleganță și siguranță, farurile MATRIX cu LED, lumini de zi signature și semnalizatoare animate sunt soluția perfectă.

ȘOFERUL ESTE ÎNTOTDEAUNA ÎN CENTRUL ATENȚIEI

Habitaclul orientat pe nevoile șoferului al modelului E-PACE beneficiază de materiale de înaltă calitate și un design contemporan. Poziția de conducere este ergonomică, cu toate comenzile și butoanele ușor de acționat, pentru a maximiza plăcerea de a conduce.

EXPERIENȚA LA VOLAN

Descoperiți plăcerea de a conduce modelul E-PACE. Oferind un echilibru perfect între agilitate și confort la rulare, suspensia complet independentă se remarcă printr-un design de tip multilink la partea din spate. Sistemele avansate de asistență pentru șofer, precum transmisia activă și suspensia adaptivă dinamic, conferă modelului E-PACE o ținută de drum sigură și agilă.

TEHNOLOGIE INCORPORATĂ

Proiectate pentru a îmbunătăți siguranța și confortul șoferului, echipamentele de ultimă generație ale modelului E-PACE includ sistemul multimedia Touch Pro cu ecran de tip tabletă, cu diagonala de 10”.

HABITACLU GENEROS

E-PACE dispune de spații de depozitare generoase în habitaclu. Consola centrală adâncă include suporturi pentru pahare amovibile, generând un spațiu foarte flexibil. Torpedoul de mari dimensiuni, pentru toate obiectele indispensabile pe care doriți să le aveți la îndemână și buzunarele adânci ale ușilor au fost proiectate pentru a îmbunătăți capacitatea de depozitare.

E-PACE ÎNSEAMNĂ POLIVALENȚĂ

Noul E-PACE este primul SUV compact Jaguar și reprezintă îmbinarea perfectă între personalitatea puternică și spațiul interior generos – o combinație ideală pentru călătoriile de afaceri. Adăugați gama de motoare eficiente Ingenium și tehnologia performantă unanim apreciată la scară mondială, și veți putea configura un model perfect pentru flota auto.

Noul Jaguar E-PACE are un pret de pornire de 26.000 euro + TVA iar primiele masini vor sosi in tara la finalul acestui an.