EXCLUSIV! Declarații din Yemen ale unui navigator constănțean în pericol!

Un navigator din Eforie, Ioan Petrariu, se află într-o situație grea în Yemen, fiindu-i pusă viața în pericol. Marinarul, angajat în funcția de ofițer la bordul navei „Great Star“, sub pavilion Panama, nu a fost repatriat la timp. Bărbatul s-a îmbarcat prin intermediul firmei Status Marine Services SRL în iunie 2015, iar contractul său a expirat în noiembrie 2015. Ruta navei, la bordul căreia se află, pe lângă român, și alți 15 navigatori din Filipine, a fost modificată, iar din septembrie 2015 vaporul a ajuns în Yemen. În prezent, acesta se află în portul Al Hudadah din Yemen, iar membrii familiei românului sunt îngrijorați, mai ales că situația din zonă este nesigură din punctul de vedere al conflictelor armate. Totodată, condițiile de muncă și viață de pe navă nu sunt în conformitate cu normele și prevederile Convenției Maritime MLC 2006. Agentul de crewing nu s-a îngrijit de repatrierea la timp a navigatorului. Mai mult, săptămâna trecută i-a spus că nu se mai poate face nimic pentru el, pentru a se reîntoarce acasă. În consecință, familia lui Ioan Petrariu a cerut ajutorul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), cu toate că bărbatul nu este membru SLN/ITF (Federația Națională a Transportatorilor). ”La bord, situația este critică - nu este energie electrică, mâncarea este alterată și nu mai sunt condiții de minimă igienă și medicale”, potrivit unui memoriu depus la Ministerul Afacerilor Externe de Sindicatul Liber al Navigatorilor.

”AȘTEPT CU NERĂBDARE SĂ SCAP DE AICI” Contactat de reporterii ziarului ”Telegraf”, Ioan Petrariu ne-a relatat, de pe nava din Yemen, care sunt condițiile grele cu care se confruntă. ”Condițiile de la navă sunt ca în epoca primitivă, deși suntem în anul 2016. Sala mașinii a fost oprită din lipsă de combustibil acum 4 zile, merge doar un generator de avarie. De la el am tras un fir pentru a avea cum să comunic cât de cât cu familia. Și el mai merge cel mult 3 - 4 zile, apoi... beznă totală. Cambuzele cu provizii au început să miroasă. Aștept cu nerăbdare să scap de aici. Poate se rezolvă ceva. Tot timpul am fost o persoană optimistă. Am speranța că voi ajunge totuși acasă în siguranță și sănătos cât se poate”, a spus, pentru ”Telegraf”, navigatorul.

DEMERSURI SLN a început demersuri pentru repatrierea marinarului. ”Alături de MAE - Direcția Relații Consulare, încercăm repatrierea navigatorului în condiții de siguranță. Agentul de crewing a confirmat disponibilitatea plății costurilor cu repatrierea în condițiile în care aceasta se poate efectua”, potrivit liderului SLN, totodată reprezentantul ITF în România, Adrian Mihălcioiu. Reprezentanții Sindicatului Liber al Navigatorilor spun că ar trebui ca legea de autorizare a agențiilor de crewing să fie modificată, astfel încât să existe o protecție reală a navigatorilor români, iar ei să fie recrutați și trimiși numai pe nave ale armatorilor acoperite de condițiile minime ITF, contracte care sunt în conformitate cu MLC 2006.

