EXCLUSIV! Fete din Constanța și alte orașe, escrocate de o agenție de casting?

Ce poate fi mai scump decât prețul naivității? O agenție de casting din București care și-a făcut un punct de lucru și în Constanța, vizavi de City Park Mall, și-a deschis larg porțile pentru fetele cu aspirații de fotomodel. Un pas făcut dincolo de pragul ușii firmei este văzut de multe tinere ca fiind un salt către o viitoare carieră în modeling. Andreea Baciu este o tânără în vârstă de 26 de ani, din Medgidia, care spune că a ajuns victimă a mirajului oferit de cei care conduc agenția. Ea a povestit în exclusivitate pentru ziarul „Telegraf“ cum a intrat în contact cu vânzătorii de vise!

„Pe data de 25 iunie, în jurul orei 12.00, am fost abordată pe stradă de o domnișoară. Aceasta m-a întrebat dacă vreau să prezint anumite produse care poartă marca unor mărci celebre. Mi-a spus că are sediul aproape și că îmi poate da mai multe detalii acolo, la agenție. Eram împreună cu mama mea, așa că am mers cu ea la agenția care se numește Best Casting SRL. Am văzut că erau mai multe persoane care au fost atrase acolo, la fel ca mine. La scurt timp mi-a fost înmânat un contract. Condiția era că, dacă vreau să semnez această convenție, trebuie să plătesc suma de 100 de lei drept garanție ca să pot lucra pentru ei. Ce-i drept, am semnat, m-am păcălit! Am plătit suma cerută și urma să ne vedem duminică, 31 iulie, ca să-mi schimbe look-ul. Apoi, în aceeași zi, trebuia să fac o prezentare într-un mare centru comercial din oraș. Directoarea Ioana Vulpaș mi-a spus că trebuie să mai dau 100 de euro dacă vreau și albume foto. I-am spus că nu mai pot plăti acești bani și că o s-o fac numai dacă văd că o să avansez și că am șanse în acest domeniu", a declarat Andreea Baciu.

LA TELEFON RĂSPUNDE NUMAI CĂSUȚA VOCALĂ!

Cum a ieșit din agenție, instinctul parcă i-a spus Andreei că ceva este în neregulă cu această firmă. „După ce am plecat, am încercat să sun la numărul de contact pe care mi l-au dat. Bineînțeles că nu a mai răspuns nimeni. M-am întors la agenție și domnișoara Ioana Vulpaș mi-a spus că telefonul va fi reactivat sâmbătă. Iar un paznic solid care se afla la intrare mi-a spus să stau liniștită. Când mama l-a întrebat de ce telefonul firmei stă închis, acel bărbat solid și-a ieșit din minți și a fost aproape să sară la mama la bătaie. Mi-a fost teamă să sun și la Poliție. Am ajuns acasă și am sunat în cele din urmă la 112. Apoi am început să caut pe internet numele acesta, Ioana Vulpaș, și am văzut că are dosar în București, la Judecătoria Sectorului 3", a mai spus Andreea Baciu. Polițiștii de la Secția 2 au primit mai multe sesizări în acest sens.

PLÂNGERI CURG DIN TOATĂ ȚARA, DAR LA ADRESA GREȘITĂ!

Se pare că agenția în cauză ar fi împrumutat denumirea de la o altă firmă de profil, pe ai cărei reprezentanți am reușit să-i contactăm. „Noi funcționăm din 2004 ca SC Creative Advertising SRL. Atunci a fost înființată societatea noastră care poartă această denumire, iar Best Casting este brandul nostru. Între timp a luat ființă o altă firmă care a avut casă de marcat falsă, numită Best Casting SRL. Această societate cu șase luni în urmă nu figura ca fiind înființată. Pe bonul fiscal se arăta că firma are sediul pe strada Mendeleev, numărul 17, în Sectorul 1. Acolo avem și noi sediul. Astfel se identifică cu firma noastră, mai ales că există și această asemănare de nume. Am avut mari probleme încercând să-i contactăm, iar când am reușit să dăm de ei la telefon, ne-au spus că ei ne dau în judecată. Oameni din toată țara sună la noi și se plâng pentru că aceștia continuă să ne confunde din cauza numelui", a declarat Alina Ionela Pavel, administratorul SC Creative Advertising SRL. Ținem să precizăm faptul că oficialii firmei acuzate de nereguli nu au putut fi contactați telefonic, pentru a-și exprima un punct de vedere, până la ora redactării acestui material.