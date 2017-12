Exclusiv: Maia la Mamaia - lecţie dragă despre teatru, public şi respect

Maia la Mamaia... Aşa ar putea începe o poveste dragă, a unei seri de teatru cu actori desăvârşiţi şi un public pe măsură. Spaţiul acestei poveşti, care se scrie încă, este Piaţeta Casino din Mamaia, cu aproximativ 1.500 de spectatori veniţi special pentru eveniment şi care s-au transformat, timp de aproape o oră şi jumătate, în public de teatru. Şi încă unul specific. Semnificaţiile sunt însă mult mai profunde decât cele ce transpar la o privire superficială. Începutul acestei poveşti înseamnă începutul unei legende personale a fiecăruia dintre aceşti spectatori, o legendă de tip cultural, bazată pe un teatru la fel de solid precum amfiteatrele antice, creatoare de exigenţe şi aşteptări. Şi nu doar atât. Acest început de poveste s-ar putea proiecta, dacă este susţinut şi repetat, într-un viitor jalonat de construcţii estetice ferme ale unui conştient care începe în colectiv, dar care, la sfârşitul reprezentaţiei, se regăseşte în spaţiul intim al propriului narator al unei legendei personale foarte speciale. Teatrul nu are nevoie de urale, sărituri şi gesturi extreme. Teatrul are nevoie de aplauze, de şoaptele de după, de schimbul de idei discrete sau de tăcerea gânditoare de după, teatrul are nevoie de dragoste şi respect pentru actori, pentru sine şi pentru însuşi spectatorul suveran.

Temporar devenitul spectator de teatru îşi proiectează trăirile evidente asupra apropiaţilor şi ţine pentru el gândurile mai profunde, poate nu întotdeauna cristalizate verbal... este acel ceva care nu-ţi dă pace, care te face să zâmbeşti în sine sau să te întristezi brusc, este acel ceva care-ţi dă o stare... Temporar devenitul spectator de teatru îşi conţine astfel potenţialul de spectator dedicat de teatru, căci în fiecare dintre noi există aceste necesităţi ale dezbaterii interiorizate. Imaginaţi-vă că aceste mecanisme au funcţionat pentru majoritatea celor adunaţi în Piaţeta de la Casino din Mamaia, în seara de sâmbătă, 30 iulie 2016, turişti în mare parte, veniţi din toate colţurile ţării.

Şi unde în altă parte s-ar putea întâmpla asta mai frumos decât în Constanţa, un spaţiu multietnic şi, implicit, cultural prin excelenţă, în care Mamaia se încastrează perfect, câteva luni pe an, adică în sezon, când găzduieşte întreaga Românie.

Am întrebat-o pe celebra actriţă Maia Morgenstern, aflată în Mamaia, ca invitat de marcă al Festivalului Verii 2016, pe scena Caruselului Cooltural, cum s-a conectat la publicul atât de special al staţiunii, nu neapărat un public de teatru. “Neapărat public de teatru”, a replicat ea, „căci publicul e public şi atunci când îi vom prezenta spectacole de bună calitate, spectacole ce trebuie şi se pot potrivi locului, contextului, momentului, aţi văzut reacţia: oamenii au venit în număr foarte mare, au reacţionat, au interacţionat şi au interreacţionat. A existat o comunicare perfectă din punctul meu de vedere. A fost o bucurie, o sărbătoare (zâmbeşte)”, a declarat excelenta actriță în exclusivitate pentru Telegraf.

Tradiţia teatrului în aer liber în marile turnee la mare sau la munte

„Sunteţi foarte tineri, probabil că ştiţi, dar dacă nu ştiţi, credeţi-mă... Pe vremuri exista o tradiţie a turneelor la mare sau la munte pe care le făceau teatrele în afara stagiunii teatrale. Şi erau momente de bucurie, momente aşteptate cu drag de public. La mare am venit de multe ori, în perioada în care eram la Piatra Neamţ. Publicul era şi este, zic eu, doritor de teatru. Publicul aşteaptă spectacolele de teatru. Este suficient să se creeze cadrul, iniţiativa. Pentru asta, însă, trebuie ca lucrurile să fie foarte bine organizate din toate punctele de vedere ale complexului act teatral, de la decor la costume, text, muzică şi regie. Trebuie respect pentru public, pentru ca energia acestuia să se întoarcă spre scenă. În ce ne priveşte, singurul compromis, dacă pot să-i spun aşa, a fost amplificarea, evident fiind vorba despre teatru în open air. Teatrul în aer liber este o superbă tradiţie, i-aş spun eu, întreruptă la un moment dat, nu ştiu de ce...”. Se gândeşte şi alungă intenţia de a continua ca pe o idee dureroasă. „Nu contează ce-a fost. Important este să trăim prezentul şi să privim în viitor, care ar putea fi luminos, cu bucurie şi drag de cultură. Este adevărat că pentru teatrul în aer liber trebuie multă energie, organizare, implicare, trebuie alocate fonduri pentru cultură, cum se întâmplă aici, la voi”, a adăugat celebra actriţă.

O investiţie în viitorul marii arte

„Nu te poţi aştepta şi nu trebuie să te aştepţi să răsară profit imediat, palpabil, după un spectacol în aer liber cu intrare liberă. Poate că, în timp, poate peste câteva luni sau un an, copiii ăştia care au venit la spectacol, poate singuri, poate însoţiţi de părinţi sau de bunici, ar putea intra într-o sală de teatru să vadă un alt spectacol, de altă factură... Poate... De ce nu? Rezultatele acestor iniţiative se vor vedea în timp. Este o investiţie extrem de sănătoasă şi de demnă pe care trebuie să o facem toţi. Profitul poate fi foarte mare, pe termen foarte lung, de durată, bucurând, educând, ameliorând, luminând... Este vorba despre a face cultură - poate sună cam înspăimântător (râde) -, marea cultură, marea artă, însă există forme şi genuri diferite de expresie accesibile tuturor şi atunci, poate în felul acesta, ne vom câştiga spectatorii fideli de teatru care vor forma un adevărat public de teatru, indiferent de zona din care provine. Căci aşa se întâmplă aceste minunate lucruri în această frumoasă artă: cu spectacole de calitate, unde publicul poate să zâmbească, unde echivocul este aşa..., pe o muchie a râsu’-plânsului, cu acel mic gust amar de dincolo de hohotele de râs şi quiproquo-urile şi situaţiile comice şi defectele pe care le recunoşti la alţii, de care râzi, şi modul în care te întorci apoi cu gândul şi spui... şi dacă... şi dacă dincolo de râs... este şi altceva? Acele gânduri mici, numai ale tale... Pentru toate aceste lucruri, pentru bucuria pe care o oferiţi, trebuie să vă felicit şi să vă spun că sunt foarte mândră să fi participat la acest Carusel Cooltural”.

Festivalul Verii - Carusel Cooltural este un eveniment susţinut de Primăria Municipiului Constanţa şi sprijinit de Gruparea Mobilă de Jandarmi „Tomis“ Constanţa, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Constanţa, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“, Inspectoratul de Poliţie al Municipiului Constanţa. Se va desfăşura în fiecare weekend (în anumite săptămâni şi joi), în Piaţeta Casino din Mamaia, până pe 4 septembrie, de la ora 20.00.