Exclusiv! Primarul din Valu: „Vor să-mi dea foc la casă și să-mi răpească fiul“

Jafuri pe bandă rulantă, amenințări ca în filmele mafiote, primar adus în pragul disperării și o comunitate terorizată de hoți. Nu vorbim despre o favelă din Brazilia, ci despre localitatea constănțeană Valu lui Traian. În acest loc s-a instaurat legea Vestului Sălbatic! Florin Mitroi, primarul comunei, a decis să acorde un interviu în exclusivitate pentru ziarul „Telegraf“, în care a făcut dezvăluiri incendiare. Edilul spune că membrii unei bande de infractori au dat spargeri la sediul firmei sale și la casele mai multor oameni din localitate. După ce a sesizat Parchetul și Poliția în acest caz, primarul a primit următorul avertisment: „O SĂ-ȚI DĂM FOC LA CASĂ ȘI O SĂ-ȚI RĂPIM BĂIATUL!". De frică, Florin Mitroi a fost la un pas să tragă clopotele pentru a-i chema pe oameni în ajutor...

Un val de hoți a năvălit peste localitatea constănțeană Valu lui Traian! Oamenilor nu le mai este frică doar pentru că tâlharii le fură avuția, localnicii au ajuns să se teamă că vor fi uciși noaptea, în somn. Cuprins de disperare, primarul comunei, Florin Mitroi, a ales să povestească în exclusivitate pentru ziarul "Telegraf" un episod absolut incredibil. Marțea trecută, edilul a fost invitat la un banchet organizat la Popasul din Valu lui Traian. Zeci de oameni de afaceri de la companii importante au participat la petrecerea privată care a fost la un pas să se transforme într-o baie de sânge. Doar în Vestul Sălbatic se mai întâmpla așa ceva! „Am fost invitat și eu la o petrecere privată organizată la popasul de la pădure. Eram aproximativ 70 de oameni acolo. La ora 22.30 au intrat trei indivizi peste noi. A fost ca un coșmar! Au început să învârtă topoarele deasupra capului și să lovească în mese, scaune și în câțiva invitați. Au fost mai multe persoane rănite! Doi dintre acești atacatori au fost ridicați în urma unor percheziții, iar ulterior au fost eliberați pentru că nu reprezintă un pericol public. Nu comentez decizia instanței! Dar eu și în ziua de azi sunt amenințat de acești infractori în mod indirect, prin diferite mesaje trimise de alte persoane dubioase. Unul dintre cei trei atacatori de la banchet, care nu a fost prins, m-a înjurat și a apucat să mă amenințe și personal. Acesta mi-a spus că îmi dă foc la casă, că îmi arde societatea comercială și că îmi răpește băiatul!", ne-a declarat, în exclusivitate, Florin Mitroi, primarul din Valu lui Traian.

TRAGEȚI CLOPOTELE, VIN TÂLHARII!

Ai spune că ne-am întors pe timpul invaziilor otomane! Hoții fac jaf și cotropire în Valu lui Traian, iar primarul a fost aproape să tragă clopotele pentru a chema oamenii în ajutor! Frica edilului este cât se poate de justificată. Printre membrii bandei de tâlhari care au prădat comuna s-ar număra și cei trei atacatori de la banchetul oamenilor de afaceri. Aflați în libertate, hoții plănuiesc liniștiți noi jafuri, iar cei care dau informații legate de ei la Poliție ajung în situația primarului!

„Acum câteva zile, din cauza amenințărilor pe care le-am primit de la hoții care terorizează comuna, am cedat nervos! De disperare, am vrut să trag clopotele și să chem oamenii să ne unim. În acest moment simt că sunt neputincios în fața acestor tâlhari. Situația din localitatea Valu lui Traian este scăpată de sub control! Nu vreau să vă sperii, dar trebuie să vă spun că am făcut adrese la toate autoritățile din județ și vreau să fac și pe plan național, la București. Nu se mai poate trăi în liniște aici! Cea mai gravă problemă, care se accentuează de la o zi la alta, este reprezentată de spargerile de locuințe și societăți din Valu lui Traian. Cazurile de infracționalitate s-au triplat față de anul trecut", a mai spus edilul.

AVEM JAFURI, MARTORI ȘI VICTIME! MAI CĂUTĂM DOAR NIȘTE PROBE!

„Hoții sunt cunoscuți la nivel de județ, la nivel de poliție rurală, dar când se ajunge să le facă dosar, toată lumea spune: „nu avem probe". Asta nu e tot! Dacă vorbim despre bătaie, scandaluri, infractorii nu sunt trecuți la tentativă de omor, dacă victimele nu sunt tăiate de la gât în sus. Trebuie să așteptăm să fim omorâți și după asta să se facă ceva. Îmi sunt amenințați copiii. Când merg pe stradă mă uit în urmă să văd dacă vine cineva după mine...", a mai declarat Florin Mitroi.

VAL DE SPARGERI ÎN VALU LUI TRAIAN!

Adio, somn! În Valu lui Traian oamenii stau de veghe noaptea ca nu cumva să se trezească în casă cu hoții. "Oamenii nu mai dorm liniștiți în case! Astăzi am primit la birou alte șase cazuri cu persoane care au fost jefuite. Au intrat peste ei în case și le-au furat televizorul, frigiderul, mobila, banii, murături, țuică, tot ce au prins. Au dat spargeri în centrul localității. Dar acestea sunt doar cazuri. Sunt multe alte persoane care au depus plângeri la Poliție și au raportat că au fost jefuite de această bandă de infractori. Este clar că, dacă te trezești din somn și ei te văd, îți dau în cap! În urmă cu ani de zile au venit hoții și peste mine în casă! Ulterior, aceștia au fost prinși la o altă spargere în Constanța. Pot să vă spun că inclusiv unul dintre magazinele societății mele a fost jefuit acum șase luni. Sediul firmei a fost, de asemenea, spart acum două săptămâni. S-a smuls casa cu bani și s-a luat un laptop. Noroc că au intervenit repede cei de la Zip Escort și nu au mai reușit să fugă cu bunurile", a mai spus edilul.

HOȚI CU PEDIGREE EUROPEAN, FĂRĂ NIMIC DE PIERDUT!

Potrivit surselor noastre, „soldații" grupării sunt indivizi care au dat mai multe jafuri în Italia, Spania și în alte state europene. Aceștia au fost tocmiți de alți infractori ca să intre în prima linie în tâlhăriile comise în Valu lui Traian. Fiind urmăriți la nivel internațional pentru infracțiuni grave, oricum vor avea de ispășit ani buni de pedeapsă și practic nu mai au nimic de pierdut. În plus, aceștia ar avea asigurată și o pază bună de la prieteni bine plasați în pușcării, care ar avea grijă de ei ca să nu le fie atât de rău la „răcoare". „Poliția am sesizat-o de-a lungul anilor și am adresele care întăresc ceea ce spun. Am arătat forțelor de ordine că de la 6.000 de cetățeni am ajuns la 19.000 și noi am rămas cu același număr de oameni la Poliția Rurală pe care-l aveam acum opt ani. Eu sunt un caz fericit. Situația financiară îmi permite să am pază de noapte, dar sunt localnici care nu își permit să-și ia pachet la serviciu, dar să-și mai pună pază la poartă. Trebuie să eliminăm acești indivizi periculoși. Vin cu rugăminta către presă să găsim soluții împreună pentru anihilarea acestori bande de mafioți", a fost apelul lansat de primar.

Legea Vestului Sălbatic se pare că a fost instaurată pe nesimțite în mai multe comune din Constanța! Reamintim cazul polițistului din Târgușor despre care oameniii spun că s-a transformat în șeriful comunei. Așa-zisul om al legii este acuzat că a condus beat mașina de poliție și le-a cerut unor săteni să descarce o camionetă de lemne la el în curte pentru a-i scăpa de arest. Iar asta nu e totul! Agentul Ionuț Valentin Cangea le-ar fi luat actele bărbaților și, fiind amețit de aburii alcoolului, le-a dat înapoi, din greșeală, un dosar penal întocmit pe numele unui alt cetățean. A doua zi, când s-a trezit din beție, acesta le-ar fi oferit oamenilor drept mită o mașină de la el din curte, pentru ca aceștia să nu depună plângere împotriva lui. Sătenii au refuzat și au decis să contacteze un reporter al ziarului „Telegraf“ pentru a face public întregul caz.

