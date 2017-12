Exclusiv! Răpită, bătută și violată de șase bărbaţi!

Caz cutremurător în localitatea constănţeană Poarta Albă! Pentru o biată femeie, în vârstă de 36 de ani, violul a fost prima experienţă sexuală din viaţa ei. Victima spune că a fost batjocorită şi bătută de un grup de șase bărbaţi în noaptea neagră de marţi, 13. Cuprinsă de disperare, mama acesteia, o femeie de 63 de ani, ne-a trimis o scrisoare pe adresa redacţiei. În câteva rânduri ne-a povestit coşmarul prin care a trecut fiica ei, singurul om din lume care îi mai stă aproape, în casa bătrânească.

„Nu mai dorm de atunci, nu mai pot, îi văd mereu pe cei care m-au violat. Au fost șase!", a povestit cu lacrimi în ochi victima. Coșmarul prin care aceasta a trecut a avut loc pe data de 13 martie. Mama şi-a trimis fata să cumpere ţigări de la un bar din comună. Şi acum bătrâna regretă că a făcut acest lucru. "Când a ajuns acolo, fata mea a fost atacată, fără motiv, de un bărbat tânăr care îşi făcea veacul în acel loc. Acesta a început s-o lovească cu bestialitate. Ceilalţi oameni din cârciumă au stat deoparte fără să intervină, fără să sune la Poliţie. Tot ce au făcut a fost să se amuze, să râdă de ea și să facă poze cu telefonul mobil. Apoi agresorul i-a dat fetei să bea un pahar de tărie. De frică, ea nu l-a refuzat, nici nu a avut curajul să părăsească barul înainte de închidere", a declarat Alexandra Bucur, mama femeii abuzate.

În jurul orei 21.00, victima a fost lăsată să plece spre casă. În timp ce se afla pe drum, însă, în dreptul ei a oprit o mașină albă din care au coborât șase tineri. „M-au luat cu forța, m-au împins în mașină. Am ajuns pe câmp și acolo m-au violat, după care am fost lăsată pe jos în noroi. Erau șase, pe trei dintre ei îi cunoșteam. Apoi au plecat cu mașina", a fost mărturisirea făcută de victimă. Un paznic a văzut-o mergând pe câmp. Era udă şi plină de noroi. Omul a pus o haină pe ea şi a luat-o la el în baracă. Acolo a stat până dimineaţă. La ora 5.30 omul i-a arătat fetei drumul înapoi către sat. Dezorientată, fata a ajuns la Colegiul Agricol. Paznicul de acolo a primit-o şi a adăpostit-o în sera de lângă liceu, rugând niște localnici să meargă la domiciliul acesteia. După un timp, mama victimei a ajuns la fața locului.

Îngrozită, văzând în ce hal e fiica ei, aceasta a sunat la Poliţie. Fata a fost transportată la spitalul din Medgidia şi apoi la Spitalul Judeţean din Constanţa. Ulterior, ea a ajuns la Serviciul de Medicină Legală, acolo unde s-a constatat faptul că a fost dezvirginată. „Primul lucru pe care polițiștii ar fi trebuit să îl facă ar fi fost s-o îndrume să meargă mai repede la Medicina Legală, pentru că am fost abia după câteva zile acolo și violul nu putea fi certificat cu exactitate. Cei care au făcut rău sunt niște băieți tineri din sat. Mereu au făcut probleme, au stricat gardul, au făcut multe porcării aici. Nimeni nu le face nimic. Fata mea a fost mereu retrasă, are un handicap, dar nu am avut bani ca s-o duc la medic. Trauma asta i-a făcut starea și mai gravă. Nu mai iese din casă, îi este frică să nu fie din nou atacată. Agresorii râd de mine prin sat și îmi spun„Știi ce i-am făcut fetei tale?".Îmi este frică și mie de ei. Nu trece noapte în care fata să nu se trezească urlând: „Ia-i de pe mine!”. Mereu fata îi visează pe cei care au batjocorit-o", a mărturisit mama victimei. Femeia îşi doreşte să se facă dreptate cât mai repede şi vrea să-i vadă prinşi pe cei vinovaţi. Vrea ca nicio altă fată să nu mai treacă prin chinul pe care l-a îndurat copilul ei.

Poliţiștii au deschis un dosar penal în care cercetează mai mulţi bărbaţi din localitatea Poarta Albă, acuzaţi că au comis șocantele fapte. Elementul violului lipsește pentru moment din anchetă. Oamenii legii spun că nu au strâns încă toate probele necesare petru a-i investiga pe agresori şi pentru asta.„La acest post de poliție s-a întocmit un dosar penal privind reclamația respectivă, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe. Se fac cercetări în această cauză. Ancheta se derulează sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia", a declarat agentul principal de poliție Felix Pănică, din cadrul postului de poliție Poarta Albă.