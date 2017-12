Exclusiv! Se scumpește gigacaloria. Ce face Primăria în acest caz?

07:57:50 / 23 Iulie 2016

Solutie pt pret mai mic

Domnul primar are la indemana o solutie foarte usoara pt micsorarea gigacaloriei:sa trimita reprezentanti pregatiti tehnic si financiar in cateva orase mari ale tarii si sa studieze si sa asimileze de ce acele orase au preturi mult mai mici decat in Constanta! Propun orase cum ar fi Timisoara,Brasov,Ploiesti,Iasi,Sibiu si de ce nu Bucuresti. Din ce stiu orasul nostru daca nu are cel mai mare pret cu certitudine este pe podium la pretul gigacaloriei. Micsorarea pretului ei nu trebuie facuta electoral ca la inceputul acestui an cand au fost alegeri locale