Exclusiv Telegraf! Ce a scris navigatorul constănţean pe Fb înainte să dispară!

11:27:16 / 03 Iunie 2016

Pentru FM

Si daca mesajele si etc se recupereaza ce se rezolva? Oricat de instabila e Ana atata timp cat nu l-a impins ea la propriu peste bord , Marian e respinsabil de decizia lui ... Toti am trecut prin despartiri si majoritayea am sipravietuit... Cum spunea cineva inainte , cand o relatie nu merge pleci cu fruntea sus, nu te rogi ,nu te milogesti... Si sunt sigura ca el stia exact cum sta situatia, si cat este iubit sau nu prea, a sperat insa ca in timp ea il va iubi mai mult? A fost alegerea lui sa stea impreuna... Mi se pare un pic aberant cum se crede ca mesajele ar rez ceva, e viata lor si intimitatea lor si toti spunem vb grele la nervi... Plus , nu e bimeni suparat pe marian pt ce a facut? Si pt ce decizie a luat? Daca as avea pe cineva f apropiat sa faca asa ceva eu cred ca in primul rand as fi foarte suparata ca nu s-au gandit prince vor trece cei ramasi...Nu stie nici unil din noi exact ce s-a intamplat, Ana le are pe ale ei dar Mariam se presupune ca era in toate faa ultatile mintale si atunci cand a ajutat-o cu bani, si cand a acceptat-o 10 ani si mai ales cand a pus mesajele acelea pe fb?!