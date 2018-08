Exclusiv Telegraf! Festivalul Verii, distrus de Primărie! Ce spun câştigătorii

Festivalul Verii “Caruselul Cooltural” şi Festivalul Verii „Mamaia Fairytale” au fost primele două ediţii ale celui mai important eveniment cultural estival, care au obişnuit constănţenii şi turiştii cu o Piaţetă Casino în care aveau loc, toată vara, manifestări culturale de amploare. Şi au fost două veri “grele”, cu muzică clasică şi modernă din toate genurile, mari actori români (Maia Morgenstern, Horaţiu Mălăele, Ion Caramitru), muzicieni de calibru (Ovidiu Lipan Ţăndărică, Ştefan Bănică, Ducu Betzi, Tudor Chirilă, etc.), balet clasic şi contemporan, piese de teatru, spectacole pentru copii şi multe altele. Toată lumea s-a bucurat, constănţeni şi turişti laolaltă, şi se părea că lucrurile merg în direcţia potrivită. Anul acesta însă, Festivalul Verii se află sub semnul necunoscutului, dat fiind faptul că, teoretic, ar fi trebuit să înceapă vineri, 20 iulie, însă câştigătorii au fost anunţaţi abia miercuri seara (18 iulie 2018), în urma unei contestaţii.

Pentru corecta informare a publicului nostru cititor, am luat legătura cu proaspăt anunţaţii câştigători, Asociaţia Philson Young, din Bucureşti, pentru a afla detalii. „Faptul că am contestat nu însemna că suntem, automat, desemnaţi câştigători. Noi am făcut contestaţie deoarece nu s-a respectat regulamentul de concurs. Abia marţi am aflat că am fost desemnaţi oficial câştigători şi da, aveţi dreptate, conform caietului de sarcini, evenimentul trebuia să înceapă vineri, 20 iulie. Însă aici există o neregulă, deoarece noi nu am primit contractul. Potrivit regulamentului, acesta va fi transmis câştigătorului în maximum zece zile de la desemnare. Chiar dacă l-am primi astăzi, dat fiind faptul că este joi, 19 iulie, ne aflăm într-o evidentă imposibilitate de a demara evenimentul începând de mâine”, a declarat, pentru Telegraf, avocatul Dumitru Bunduc.

De ce au făcut contestaţie?

Însă nu doar aceasta este problema, potrivit reprezentanţilor Asociaţiei. „Din păcate, motivul pentru care s-a ajuns la această întârziere a fost necesitatea unei contestaţii. Diferenţa foarte mică de punctaj şi nerespectarea condiţiilor de participare de către entitatea cealaltă ne-au pus în poziţia de a aborda această cale legală. Probleme au fost multe. Vă voi împărtăşi doar câteva: nerespectarea condiţiilor de participare, nerespectarea formularelor anexe la propunerea tehnică şi la cea financiară, nerespectarea condiţiilor de calificare, nerespectarea programului impus de autorităţi, contracte care nu respectă prevederile legale ale regulamentului, etc. Şi vă dau aici un exemplu pe care îl poate înţelege toată lumea: entitatea declarată câştigătoare începea evenimentul cu o paradă care ar fi parcurs 10 km în 90 de minute, cu plecare din Piaţa Tomis. Şi exemple de acest gen sunt multe”, mai arată sursa citată.

Nu putem să nu ne întrebăm: dacă au fost atât de multe nereguli, semnalate de Asociaţie şi validate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi de Comisia de Evaluare şi Selecţie din cadrul Primăriei Constanţa, cum a fost posibilă înscrierea acestei entităţi – Fundaţia Teatrul Principal - în concursul de proiecte? Nu le-a verificat nimeni actele, nu le-a primit nimeni dosarul? Poate oamenii chiar nu au ştiut cum să facă un dosar, nu le-a spus nimeni dintre ăia care plimbă două hârtii toată ziua de pe la Evenimente că e greşit?

Cine de la Direcţia de Evenimente a semnat şi şi-a asumat intrarea în concurs a unui dosar complet ilegal? Ce părere are directorul Direcţiei de Evenimente despre asta? Dar primarul Constanţei? Acolo chiar nu-şi asumă nimeni nimic atunci când vine vorba despre interesul şi banii publici? Noi, plătitorii de taxe şi impozite, nu avem niciun drept, deşi ăştia care comit aceste ilegalităţi sunt plătiţi din banii noştri?

Cum a intrat Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în poveste

Potrivit legii, contestaţia a fost înaintată de către Asociaţia Philson Young către Primăria Constanţa şi către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

În ce priveşte povestea de la Constanţa, la Primărie s-a întrunit Comisia de Evaluare şi Selecţie (președinte - Daniela Gurgu şi membri - Iulian Enache, Isabela-Roxana Mitan, Sorin Colesniuc și Georgiana Andreea Leca) şi a analizat veridicitatea contestaţiei, după trei zile de deliberare, membrii Comisiei cerând reevaluarea proiectelor. Ceea ce s-a şi întâmplat, iar entitatea intitulată Fundaţia Teatrul Principal a fost descalificată.

Ce spun bucureştii despre relaţia cu Primăria

Acum, Asociaţia Philson Young se află într-o postură ingrată. „Vă daţi seama în ce postură ne aflăm acum. Noi am venit cu toată deschiderea şi buna credinţă care ne caracterizează pentru a realiza un eveniment de marcă în oraşul dvs., însă am dat peste foarte multe nereguli şi lipsă de transparenţă. Ne exprimăm oficial nedumerirea că în cadrul administraţiei locale de aici nu există oameni de cultură şi, deci, ne aflăm în imposibilitatea de a dialoga în termeni comuni acestui domeniu. Apelul de proiecte a fost deschis şi coordonat de o Direcţie de Evenimente şi nu de una de Cultură. Noi credem că produsele culturale marca Primăria Constanţa trebuie supervizate de oameni de cultură, aşa cum se întâmplă peste tot în ţară şi, din păcate, lipsa lor s-a simţit în speţa despre care discutăm. Comisia de Evaluare şi Selecţie are şi ea o sarcină ingrată deoarece nu se poate baza pe recomandările unei Direcţii de Cultură şi, implicit, pe o strategie coerentă de dezvoltare culturală durabilă. Am rămas înmărmuriţi când am auzit că nu există aşa ceva. Şi atunci, cum organizează Primăria proiectele de la an la an?”, au declarat reprezentanţii Asociaţiei.

O evidenţă: necesitatea unei Direcţii de cultură în oraşul nostru!

O întrebare bună, am comenta. Din păcate pentru oraş şi locuitorii săi, această lipsă a Direcţiei de Cultură şi a unei strategii culturale pe termen lung şi-au făcut deja simţite prezenţele nocive. În Anul Ovidius, adică în 2017, pe final de an, au existat două evenimente care au avut legătură cu celebrarea marelui poet. Şi atât! Anul acesta sărbătorim Centenarul Marii Uniri şi nu s-a întâmplat nimic notabil, pe specificul acestei perioade, în afară de faptul că toate instituţiile şi-au „tricolorat” antetul cu cifra 100 realizată din puncte. Şi asta în urma unei directive de la Bucureşti, şi se întâmplă în toată ţara, aşa că nu vă gândiţi că a fost ideea administraţiei noastre, căci nu-i putem bănui de aşa subtilităţi.

Cum a distrus Primăria Festivalul Verii

Este simplu: Lăsând evenimentele pe mâna neprofesioniştilor! Dacă gaşca ineptă de la Evenimente ştia ce are de făcut, nu s-ar fi ajuns la contestaţii şi la întârzieri şi la nerespectarea regulamentului făcut tot de ei. Mai mult, datorită întârzierii, evenimentul propus de Asociaţia Philson Young trebuie să suporte modificări importante, care să se încadreze în noua schemă temporală, respectând, în acelaşi timp, şi regulamentul.

Îi propunem aşadar domnului primar Făgădău să-şi ia în serios menirea de reprezentant de frunte al autorităţii locale şi să se ocupe şi de cultură! Sau să-i lase pe unii care ştiu cu ce se mănâncă asta să se ocupe şi să nu mai bage în faţă casieriţe de pe la ghişee SPIT pentru care cultura înseamnă o suprafaţă verde de porumb gen, unduindu-se în bătaia vântului. Aveţi puţin respect, domnule primar, pentru profesioniştii din acest domeniu, pe care îi cunoaşteţi, le-aţi strâns mâna adeseori şi i-aţi bătut pe umăr, spunându-le „maestre”! Aveţi grijă de ei şi nu-i lăsaţi pradă ignoranţei, relei cuviinţe şi mocirlei din minţile, sufletele şi acţiunile angajaţilor dvs. mai sus menţionaţi.