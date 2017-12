Exclusiv Telegraf! Polițiştii către guvernanți: „Nu vă jucați cu focul!“

Polițiștii le-au transmis guvernanților să nu se joace cu focul și să nu modifice legea pensiilor militare, fără niciun fel de consultare sau negocieri, pentru că, altfel, vor avea parte din nou de... #rezist. Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, Dumitru Coarnă, spune că, din informațiile lui, Guvernul vrea să afecteze pensiile celor care lucrează în sistemele operative, adică să taie sporurile pe bază de pontaj. Din această cauză, unii dintre polițiști au intrat în greva foamei. Liderul polițiștilor constănțeni, Vasile Zelcă, a declarat, în exclusivitate pentru Ziarul Telegraf, că, prin comparație, în câmpul muncii de poliție, nu există un echilibru între atribuții și remunerații

Între polițiști și actualul Guvern pare că nu mai există cale de împăcare. S-a ajuns până în stadiul în care unii dintre oamenii legii au intrat în greva foamei, în semn de protest față de modul în care Executivul îi tratează. Nemulțumirile oamenilor au plecat de la intenția Guvernului de a modifica legislația privitoare la modul de calcul al pensiilor speciale pentru poliție, dar și majorarea vârstei de pensionare a polițiștilor. Aceste două măsuri, pe care actuala coaliție de guvernare le are în intenție, au pus capac, spun polițiștii. Aceștia erau oricum nemulțumiți de actuala Lege a salarizării unitare, care nu rezolvă inechitățile din sistem. Prinși la înghesuială de sindicaliștii din Poliție, guvernanții au început s-o dea cotită, spunând că nu e nimic adevărat și că totul este plăsmuirea unora. De partea cealaltă, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarnă, cel care a tras semnalul de alarmă privind intențiile Guvernului, a atacat-o direct pe Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne. Coarnă a acuzat că în ministerul condus de Carmen Dan sunt persoane care s-au pensionat pe pile, prin infracțiune. „Avem 30 oameni pensionați între 39 și 44 ani cu peste 10.000 lei, după care o parte dintre ei sunt angajați la dublu”, a spus Dumitru Coarnă. Mai mult decât atât, președintele SNPPC, Dumitru Coarnă a afirmat că guvernanții au adus poliția națională de râsul țării. El a făcut o comparație cu poliția locală, care este plătită din bani de la bugetul local. „Unde în lumea asta sunt două poliții, decât la noi? Polițiștilor locali le-au făcut 7.000 de lei salariul de încadrare, pe 1 iulie. 7.000 de lei - studii superioare, 5.000 de lei sau 4.000 de lei studii medii. În condițiile în care salariul mediu în Ministerul pe care îl patronează (Carmen Dan, n.r.) media salariului de bază e undeva la 1.800 - 2.000 de lei. Deci, un tehnician criminalist cu 15 ani vechime, cu Academie de Poliție, are un salariu de bază undeva la 2.000 - 2.200 de lei, iar un polițist local - foarte bine că au - cu studii medii, care taie iarbă, udă flori (...) are 4.000 de lei salariul de încadrare. Vedeți diferențele?“, a spus Coarnă.

CE SPUN POLIȚIȘTII DIN CONSTANȚA

Evident, pe aceeași lungime de undă sunt și polițiștii din teritoriu. Liderul SNPPC, Biroul Teritorial Constanța, Vasile Zelcă, a declarat, în exclusivitate pentru Ziarul Telegraf, că, prin comparație, în câmpul muncii de poliție, nu există un echilibru între atribuții și remunerații. „Gândiți-vă că Poliția Română face dosare penale și reține oameni, deci, lucrează cu infracțiuni. Ori noi am spus că este corect ca, în funcție de aceste atribuții, să fim plătiți în mod corespunzător și la adevărata valoare a muncii noastre. De exemplu, sunt anumite categorii socio-profesionale cărora li s-au făcut salarii de bază de 4.000 de lei, în timp ce noi avem inspector de poliție, ofițer cu funcție de execuție, care la 15 ani vechime are salariu de 2.200 de lei. Asta spune multe“. Zelcă a afirmat că salariile polițiștilor nu mai mai fost mărite de pe vremea în care prim-ministru era Călin Popescu-Tăriceanu. „În rest, au avut loc rostogoliri ale unor inechități, create la salarizarea din 2009, când s-au înghețat veniturile. După 7 - 8 ani, abia în vara acestui an au fost corectate unele inechități. Numai că, unii dintre polițiști au primit ceea ce li s-a tăiat, alții nu“, a punctat Zelcă. E a precizat că nici măcar actuala lege a salarizării unitare nu a rezolvat inechitățile din sistem. „Articolul 38 din legea 153/2017 răstoarnă modul de calcul al salariului. Adică, vine Guvernul și ne dă 25% de la 1 ianuarie 2018. Dar, în loc să ne dea 25% din ce va să fie în 2023, ne dă 25% din ce este în decembrie 2017, adică se majorează cu tot cu inechitățile salariale din sistem“, a punctat Zelcă.

„GUVERNUL MANIPULEAZĂ“

Liderul polițiștilor constănțeni a comentat și posibila intenția Guvernului de a modifica legislația privitoare la modul de calcul al pensiilor speciale pentru poliție, dar și majorarea vârstei de pensionare. „Guvernul manipulează cras când vorbește pensii speciale la polițiști. Noi nu avem pensii speciale, ci ocupaționale sau, cel mult putem să spunem pensii militare. Pensia militară de stat există în toate țările membre NATO, pentru toți cei implicați în asigurarea ordinii publice, apărare și securitate națională. Atenție, pensia militară, care este pe lângă cea de bază, nu se alimentează din bugetul de pensii normale (...) Trebuie să se știe că noi am cerut de la bun început plafonarea pensiilor la 100% din venit. Adică, pensia să nu fie mai mare decât salariul pe care cineva l-a avut în câmpul muncii, pentru a nu se ajunge ca, în ziua de azi, când sunt unii cu pensii nesimțite“, a afirmat Zelcă. Evident, el a făcut referire la o serie de generali din MAI, care au ieșit la pensie, iar a doua zi s-au angajat tot în instituție. „Pentru cei 30 de generali care au făcut lucru ăsta, știți cine va suferi dacă se modifică formula de calcul după cum vrea Guvernul?... Vor suferi agenții și ofițerii cu funcție de execuție, pentru că venitul lor se bazează foarte mult pe sporuri. În urma presiunilor noastre, cei din MAI au dat-o la întors, spunând că nu vor să schimbe formula de calcul și nici vârsta de pensionare. Credem că a fost doar o încercare ca să vadă dacă treaba asta ține. Acum vrem să vedem draftul oficial al ordonanței, pentru a putea lua o decizie“, a opinat polițistul constănțean.

TOATĂ SUFLAREA DIN POLIȚIE, ÎN STRADĂ

În cazul în care cei din Guvern vor îndrăzni să le umble la salarii și la pensii, polițiștii spun că sunt pregătiți să protesteze. „Vom ieși în stradă, dar vom apela și la o formă indedită de protest: nu vom mai asigura permanența la domiciliu. Să vedem cine o să intervină în caz de nevoie“, a afirmat Zelcă. El a adăugat că, la nivel național, sunt sute de mii de ore neplătite. „Polițistului nu i se plătesc sporurile pentru orele lucrate suplimentar. E noaptea minții! Să știți că noi nu am cerut nimic suplimentar față de alte categorii, nu am blamat pe nimeni și nu am avut nimic împotrivă că medicii au obținut măririle salariale. E corect ca omul care salvează viața să fie bine plătit, dar este corect ca și eu, care protejez viața, să fiu bine plătit, mai ales că eu sunt lovit de interdicții și incompatibilități. Eu nu pot să mă duc să practic altă meserie și să-mi rotunjesc veniturile, pentru că sunt la dispoziția Poliției. Dacă vrem să muncim și în altă parte, trebuie să plecăm. Noi înțelegem lucrurile astea, problema este că guvernanții, indiferent de culoare, nu înțeleg. Promit lucuri, iar după ce se văd pe scaune, uită tot“, a conchis Zelcă.

La rândul său, președintele SNPPC, Dumitru Coarnă, le-a transmis guvernanților, prin intermediul Telegraf, să nu se joace cu focul și să nu modifice legea pensiilor militare, fără niciun fel de consultare sau negocieri. „Din informațiile noastre, vor să afecteze pensiile celor care lucrează în sistemele operative, adică să taie sporurile pe bază de pontaj, lucru cu care noi nu suntem de acord. Sper ca, în ceasul al 12-lea, să realizeze că ei comit o mare greșeală, altfel vom declanșa conflicte de muncă“, a spus Coarnă în exclusivitate pentru Telegraf.