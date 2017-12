EXCLUSIVITATE: Constanța a pierdut un vicecampion mondial

Vicecampion mondial de tineret în 2014, la Sofia, pugilistul constănțean Arsen Mustafa a intrat în anonimat în 2015, când nu a mai participat la nicio competiție oficială importantă! Motivele invocate de club au fost de natură medicală, dar în cele din urmă adevărul a ieșit la iveală. Sportivul a refuzat să mai continue la CS Farul Constanța, clubul la care a învățat boxul și la care s-a format ca pugilist de talie internațională, din motive... financiare! El a cerut să fie lăsat să se transfere la alt club, mai precis la Sport Club Municipal Bacău, acolo unde director este Relu Auraș, cunoscutul antrenor de box.

„NU ÎMI AJUNGEAU BANII PE CARE ÎI PRIMEAM DE LA FARUL”

„Singurul motiv pentru care am plecat la Bacău este cel financiar. Nu îmi ajungeau banii pe care îi primeam lunar de la Farul, indemnizația și premierile pentru medalii. La Bacău am fost primit foarte bine, sunt mulțumit și de bani. Mă antrenez din luna septembrie cu domnul Relu Auraș. Pentru anul 2016 mi-am propus să fac categoria 64 kg și să particip la turneul de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Nu am boxat de mult timp, dar sper să revin cât mai repede în forma de anul trecut”, a declarat Arsen Mustafa, care a petrecut ultimele zece zile din 2015 la Constanța. „Suntem într-o scurtă vacanță, iar la 4 ianuarie vom pleca într-un cantonament la munte. Voi participa la Cupa României, în luna martie, dar și la câteva turnee internaționale, în Serbia și în Germania”, a adăugat pugilistul care va împlini 20 de ani în 2016.

Pe lângă argintul mondial de la Sofia 2014, Arsen Mustafa a mai obținut o medalie de bronz la Campionatele Europene pentru tineret, tot în 2014, la Zagreb, în condițiile în care a fost flagrant dezavantajat de arbitri în semifinala contra rusului Maksim Krivțov. La alte competiții importante, de juniori, el s-a oprit la un pas de medalie, fiind eliminat în sferturile de finală: CM de la Astana (Kazakstan) și CE de la Keszthely (Ungaria), în 2011, CE de la Sofia, în 2012. La CE de tineret 2013, de la Rotterdam (Olanda), s-a oprit în optimi. Tot în faza sferturilor de finală a fost eliminat și la Jocurile Olimpice de tineret, ediția a doua, programate anul trecut la Nanjing (China).

CS FARUL NU A PUTUT SĂ-L MAI ȚINĂ LA CONSTANȚA

„Arsen Mustafa a plecat la Bacău la solicitarea sa personală, de mai multe luni de zile. Într-un final i-am dat drumul, pentru că am considerat că nu ne putem opune unui sportiv care a adus rezultate în Constanța. Dacă dorința lui a fost să plece, să dea Dumnezeu să scoată rezultate la marile competiții internaționale, pentru că suntem și noi mândri că a fost sportivul clubului Farul Constanța. Îmi pare foarte rău că nu am putut să-l ținem aici. Acest băiat a fost crescut de noi, ne-am străduit să-l stimulăm, pentru că a și meritat, prin rezultatele obținute, dar dacă asta a fost dorința lui...”, a explicat Ilie Floroiu, director general la CS Farul Constanța.

„Din păcate, noi nu i-am putut oferi acestui sportiv mai mult decât era posibil din punct de vedere legal. Noi l-am format ca sportiv la Farul, de la stadiul de începător până la cel de vicecampion mondial de tineret. Palmaresul său ca boxer la Farul mai cuprinde locul 5 la Campionatele Europene și Campionatele Mondiale de juniori, locul 5 la Jocurile Olimpice de tineret, dar și o medalie de bronz la Campionatele Europene de tineret. Toate aceste performanțe au fost obținute sub îndrumarea mea directă și de fiecare dată a fost recompensat financiar conform legislației în vigoare. În plus, antrenorul său de la club (n.r. - Mihai Constantin) a făcut mari eforturi și din surse proprii a completat personal, în mai multe rânduri, premierile acordate de club. Arsen s-a antrenat foarte bine, a crescut în valoare, dar au crescut și pretențiile sale, iar alte cluburi din țară l-au atras cu oferte mult superioare celor de la Farul. Oricum, mândria noastră, a clubului și a antrenorilor, este că am reușit să-l ridicăm la un nivel foarte înalt de performanță, iar rezultatele lui Arsen Mustafa au confirmat priceperea clubului Farul Constanța în creșterea de boxeri valoroși. Din păcate, noi suntem limitați de Ministerul Tineretului și Sportului, iar actuala legislație este anti-performanță! Rezultatele sportivilor nu pot fi răsplătite așa cum se cuvine, iar munca noastră de ani de zile este astfel anulată. Iar plecarea lui Arsen Mustafa de la Farul Constanța e încă o dovadă în acest sens. Oricum, noi l-am crescut și l-am susținut să facă performanță, s-a format la clubul nostru și îl susținem în continuare. De câte ori a venit la Constanța și a cerut să se antreneze cu noi, l-am sprijinit fără rezerve. Îi dorim să facă mare performanță și la clubul din Bacău”, a precizat Mihai Constantin, antrenorul care l-a descoperit, l-a format și l-a condus pe Arsen Mustafa la toate performanțele obținute în carieră.