Excursie estivală cu sprijinul CJC pentru copiii din Tîrguşor, Grădina şi Cogealac

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007”, iniţiat de către preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a ajuns, ieri, la cea de-a şaptea săptămînă de desfăşurare. Dacă pînă acum, grupurile de copii din judeţ veneau la Constanţa doar în zilele de marţi, miercuri şi joi, din această săptămînă, pentru ca numărul beneficiarilor să crească, excursiile se vor organiza şi în zilele de luni şi vineri. Ieri a venit rîndul copiilor din comunele Tîrguşor, Grădina şi Cogealac să se bucure de programele oferite de Acvariu, Delfinariu, Planetariu şi Circul Praga, să viziteze microrezervaţia şi expoziţia de păsări exotice din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa şi să se distreze în parcul acvatic Aqua Magic. Iniţiativa CJC a fost primită cu mare entuziasm de cei mici, cu atît mai mult cu cît mulţi dintre ei nu au mai avut ocazia să viziteze vreunul dintre obiectivele turistice cuprinse în program. “La Acvariu mi-au plăcut atît peştii, cît şi designul de interior. Am mai fost în încă trei excursii împreună cu colegii mei, dar de data aceasta, mă bucur foarte mult că am ocazia să ajung la Aqua Magic şi la circ, pentru că în aceste locuri nu am mai fost niciodată”, a spus Bianca Astancăi, o fetiţă de 13 ani din Tariverde, localitate arondată comunei Cogealac. Pentru a se asigura că micuţii vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriilor implicate le-au asigurat băuturi răcoritoare şi cîte o gustare. În plus, pentru ca să-şi amintească de obiectivele turistice pe care le-au vizitat, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului. Plini de entuziasm, micuţii le-au spus însoţitorilor că le-a plăcut foarte mult în excursie şi că abia aşteaptă să revină la Constanţa. “A fost foarte frumos în excursie, mai ales pentru că am fost împreună cu prietenii mei de la şcoală. Cel mai nerăbdător am fost să ajung la Aqua Magic, pentru că nu am mai avut ocazia, pînă acum, să profit de toate posibilităţile de distracţie de acolo”, a spus Sorin Gabriel Manea, de 15 ani, din Tîrguşor. Vizitele grupurilor de copii au loc în fiecare săptămînă, pînă la sfîrşitul lunii august.