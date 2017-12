Excursie pentru 150 de copii din Adamclisi şi Lipniţa

Prin programul „Spectacole pentru copii - Caravana Estival 2009“, demarat în urmă cu trei ani la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, şi derulat în colaborare cu Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Aqua Magic, Telegondola Constanţa şi Circul Medrano, numeroşi copii din comunele Adamclisi şi Lipniţa au ajuns, ieri, la Constanţa. Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Aqua Magic, Telegondola şi Circul Medrano au fost asaltate de 150 de copii din cele două localităţi, care au fost încîntaţi de excursia organizată pentru ei la Constanţa. „Mă bucur foarte mult că mă aflu aici. Eu nu am mai ajuns la Constanţa şi cu atît mai puţin în acest locuri. Mi-a plăcut foarte mult plimbarea cu telegondola, mai ales priveliştea de care am avut parte“, a spus Cristina Ion, de 15 ani, din satul Canlia, comuna Lipniţa. Orele petrecute în parcul de distracţii Aqua Magic au reprezentat momente unice pentru copii, care s-au declarat entuziasmaţi de toboganele cu apă, piscina sau rîul pe care se puteau plimba pe un colac. “M-am jucat împreună cu colegii mei prin tot parcul de distracţii din Mamaia. Mi-a plăcut foarte mult, mai ales că nu am mai fost pînă acum aici. Am aşteptat cu nerăbdare spectacolul de la circ“, a spus, la rîndul ei, Steluţa Vîstocanu, de 11 ani, din Adamclisi.