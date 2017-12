Excursiile în Deltă, la îndemîna turiştilor de pe litoral

Nu degeaba se spune că Delta Dunării este un paradis al florei şi faunei şi nu degeaba oamenii locului se mîndresc cu faptul că în acea întindere nemărginită de ape timpul parcă stă în loc. De aceste lucruri ne-am convins şi noi, de curînd, cînd ne-am integrat într-un grup de turişti străini, ne-am îmbarcat pe vaporaşul “Camena” de pe faleza municipiului Tulcea şi am plecat în aventura numită “Delta Dunării”. Imediat ce vasul a părăsit pontonul de care era acostat am simţit că ne deconectăm de tot ce însemană viaţa zbuciumată a unui mare oraş şi am intrat într-o lume de poveste. Încă de la începutul călătoriei, ghidul nostru, Vlad Petrov, ne-a informat că vom avea ca destinaţie finală Lacul Nebunu, un obiectiv protejat de lege pe care nu se poate intra cu niciun fel de ambarcaţiune motorizată şi unde, potrivit specialiştilor, trăiesc peste 300 de specii de păsări. Lacul Nebunu şi împrejurimile sale reprezintă o zonă lacustră de mică întindere, caracteristică Deltei fluviale. Drumul la bordul vaporaşului a fost pentru noi şi pentru ceilalţi turişti o adevărată lecţie, întrucît, pe lîngă legenda Lacului Nebunu, pe care am avut ocazia să o auzim chiar de la căpitanul vaporului “Camena”, Ion Alexe, am putut admira şi cîteva sute de exemplare de păsări rare, despre care am aflat că pot fi întîlnite numai în Delta Dunării. Am fost surprinşi să aflăm de la căpitanul nostru, care are o experienţă în marinărie de peste 30 de ani, că numele lacului spre care ne îndreptam este strîns legat de viaţa unui pescar solitar, care îşi ducea existenţa în zonă. Legenda spune că pescarul ar fi înnebunit din cauza singurătăţii şi că ar fi interzis altor pescari să se apropie de lacul pe care îl credea proprietatea sa. “Cei care au realizat harta Deltei au decis să boteze acest lac după porecla pescarului solitar”, ne-a spus comandantul. Tot de la el am aflat că, din cauza secetei, cantitatea de peşte din lac a scăzut considerabil, fapt care a determinat un adevărat exod al pelicanilor spre alte destinaţii care oferă mai multă hrană. Cu toate acestea, ne-am numărat printre puţinii turişti norocoşi care au avut şansa să vadă zburînd stoluri de cîteva sute de pelicani. “Delta este plină de surprize şi oferă foarte rar un astfel spectacol. De multe ori, turiştii care vin aici nu au şansa să vadă, în timpul călătoriei pe apă, decît o egretă mică sau cîteva ciori”, ne-a mărturisit ghidul nostru.

Secretele unui borş de peşte autentic

Pe vaporaş, turiştilor le sînt predate şi lecţii de gastronomie. Ghidul nostru, Vlad, a avut grijă să ne dezvăluie regulile principale după care se face un borş de peşte autentic cu apă din Dunăre. ”Dacă nu aveţi cel puţin patru feluri de peşte nu are rost să vă apucaţi să faceţi un borş de peşte. O altă regulă de aur este că legumele se pun la fiert întregi şi se servesc pe un platou, separat de peşte”, ne-a dezvăluit Vlad. La bordul vasului există şi un restaurant modern, unde turiştii au avut ocazia să servească o masă din peşte, alcătuită din două feluri principale şi desert. După un drum pe apă de aprox. şase ore, în care a fost inclus şi un scurt popas pe care l-am făcut lîngă Lacul Nebunu, vaporaşul nostru a acostat din nou la pontonul de pe faleza din Tulcea, iar turiştii au început să îşi împărtaşească impresiile. ”Sînt foarte încîntată de ceea ce am văzut în Delta Dunării. A fost o experienţă unică. Înainte să vin aici, la Tulcea, am văzut un film documentar despre Delta Dunării şi mi-am zis că nu pot rata o excursie cu vaporaşul aici. Mi-a plăcut tot: mîncarea specifică, peisajele, păsările şi personalul de la bordul vasului. Am făcut multe poze pe care le voi arătat celor de acasă”, a spus Margarette Beardt, o turistă din Austria, care a venit pentru prima dată în România.

Astfel de excursii în Delta Dunării sînt şi la îndemîna turiştilor care se află în vacanţă în una dintre staţiunile de pe litoral. O astfel de excursie, organizată prin intermediul agenţiilor de turism, costă în medie 60 euro/persoană, în preţ fiind inclus transportul cu un microbuz pînă la Tulcea, ghidul, transportul cu vaporaşul în Deltă timp de şase ore şi o masă caldă specific pescărească.