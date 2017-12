Executare silită cu scandal

Jandarmii constănţeni au fost nevoiţi să acţioneze în forţă, ieri dimineaţă, după ce locatarii unui imobil de pe strada Ciprian Porumbescu din Constanţa, care urmau să fie executaţi silit, au făcut un scandal monstru. În momentul în care au văzut că la poartă se află executorul judecătoresc şi jandarmii, cele patru familii de romi care locuiau în respectivul imobil, au început show-ul. Unul dintre locatari a ameninţat că se omoară dacă va fi dat afară din casă şi, mai mult, a luat un cuţit pe care l-a pus la gâtul unuia dintre copii, crezând că aşa îi va intimida pe oamenii legii. Jandarmii au reuşit să îl imobilizeze şi să îi ia cuţitul, iar apoi toţi cei care au făcut scandal au fost încătuşaţi şi escortaţi la sediul Secţiei 1 Poliţie Constanţa. Când au reuşit să intre în casă pentru a începe evacuarea, locatarii au încercat să îi ceară executorului judecătoresc să îi mai păsuiască câteva zile. „Trebuie să ne daţi un răgaz de două-trei zile. Unde să ducem bagajele pe care le avem aici? O să dureze mult până le luăm”, a spus unul dintre locatari, Niat Memet. Executorul judecătoresc Dumitru Duşu le-a explicat că îi poate aştepta chiar şi şapte ore ca să elibereze imobilul pe care l-au pierdut pentru că nu şi-au plătit creditul. „În luna martie, au fost invitaţi la sediul biroului meu pentru a preda de bunăvoie imobilul. S-au prezentat şi au declarat că îşi vor da foc sau se vor omorî împreună cu copiii lor. Am mai venit săptămâna trecută la dânşii, le-am pus în vedere să plece de bunăvoie, pentru că, în caz contrar, va avea loc executarea silită. Nu au plecat, iar astăzi (n.r. - ieri), împreună cu jandarmii, ne-am prezentat în vederea evacuării”, a declarat Dumitru Duşu.

CREDIT PENTRU LĂUTARI Cele patru familii, respectiv 20 de persoane care locuiesc în acel imobil, au rămas în stradă după ce casa le-a fost luată pentru că nu şi-au achitat datoriile. Potrivit anchetatorilor, în anul 2009, Chianie Husein şi Asan Memet au luat un credit de la SC Easy Credit 4 All IFN SA de 30.000 de euro şi au ipotecat imobilul respectiv. Pentru că nu au plătit ratele, casa a fost scoasă la licitaţie şi proprietarii nevoiţi să evacueze imobilul. Proprietarii le-au declarat anchetatorilor că au luat banii pentru a plăti lăutarii să le cânte la nuntă. În faţa presei, ei au avut o altă variantă: aveau nevoie de bani pentru a opera un copil în străinătate. „Am luat 30.000 de euro şi acum am de plătit 145.000. Mama a făcut un act, dar ea nu are şcoală şi a pus-o să semneze, însă fără să ştie ce. Această firmă a distrus pe toată lumea”, a declarat Niat Memet, unul dintre evacuaţi. După ce au văzut că nu au ce face, locatarii şi-au scos toate lucrurile în stradă şi au spus că acolo vor rămâne şi că în curând îşi vor lua viaţa.