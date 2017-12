Executare silită disputată de SPITVBL şi un executor judecătoresc

Serviciul Public pentru Impozite, Taxe şi alte Venituri la Bugetul Local (SPITVBL) Constanţa îşi dispută organizarea unei executări silite cu Biroul executorului judecătoresc Aurel Malciu. Este vorba despre executarea silită a unor imobile aparţinînd SC Vila SA, pentru stingerea datoriilor pe care firma le are faţă de mai mulţi creditori, printre care se numără şi Primăria Constanţa. SC Vila a pierdut în instanţă mai multe procese, fapt pentru care creditorii au demarat executarea silită pentru recuperarea creanţelor pe care le-a înregistrat pînă acum. Unul dintre creditori este firma Petromin, care are de recuperat 35 de miliarde de lei, fapt pentru care a demarat o acţiune de executare silită a apartamentelor scărilor C şi D din blocul FZ12, situat pe strada Pescarilor, angajînd în acest sens executorul judecătoresc Aurel Malciu, pentru a realiza procedurile privind executarea silită. De cealaltă parte, Primăria Constanţa, care are de recuperat un miliard de lei de la SC Vila, sumă aferentă taxelor pentru terenurile folosite de societatea comercială între anii 2002-2006, a demarat o altă acţiune de executare silită care are ca obiect acelaşi imobil. Executorul judecătoresc a început deja acţiunea de valorificare prin licitaţie a apartamentelor din imobil, licitaţie care urmează să aibă loc pe 28 august, în timp ce reprezentanţii municipalităţii au înaintat către societatea comercială o somaţie prin care anunţă că, în cazul neplăţii datoriilor către bugetul local, autoritatea locală va valorifica proprietatea firmei Vila pentru recuperarea miliardului restant.

“Solicitarea sistării procedurilor de executare silită de către un organ fiscal este o practică obişnuită”

Întrucît cele două acţiuni de executare silită au ca obiect acelaşi imobil, şeful Serviciului Executare Silită al SPIT, Bogdan Dima, i-a transmis ieri executorului judecătoresc o solicitare prin care îi cere acestuia să suspende vînzarea la licitaţie a imobilului. Aurel Malciu a declarat ieri că nu înţelege care este motivul pentru care municipalitatea a solicitat sistarea executării silite, argumentînd faptul că, în urma vînzării apartamentelor Vila s-ar achita primăriei suma de un miliard reprezentînd impozitele. „Nu pot să sistez din oficiu acţiunea pentru că este deja un creditor care a demarat executarea silită. Mi se pare suspect faptul că se solicită sistarea executării după ce Primăria s-a înscris la noi ca şi creditor”, a declarat executorul judecătoresc. Mai mult, el susţine că nu putea înregistra solicitarea venită de la Primărie, pentru că, în opinia lui, adresa ar fi trebuit să fie remisă instanţei, nu executorului judecătoresc. De cealaltă parte însă, Bogdan Dima a declarat: „Solicitarea sistării procedurilor de executare silită de către un organ fiscal este o practică obişnuită. Nu este prima dată cînd cerem aşa ceva executorilor judecătoreşti. Au mai fost astfel de cereri în urma cărora executorii au suspendat procedurile”. Bogdan Dima a precizat că art 13 alin 8 al Ordonanţei de Guvern nr 92/2003 arată faptul că organele fiscale au prioritate în cazul în care se deschid două acţiuni de executare silită pentru acelaşi obiectiv. Articolul respectiv stipulează: „În cazul în care asupra aceloraşi venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornită executarea, atît pentru realizarea titlurilor executorii privind creanţe fiscale, cît şi pentru titluri ce se execută în condiţiile prevăzute de alte dispoziţii legale, executarea silită se va face, potrivit dispoziţiilor prezentului cod, de către organele de executare prevăzute de acesta”. Bogdan Dima a mai subliniat că, în conformitate cu Codul Fiscal, singurele organe de executare sînt serviciile fiscale din subordinea autorităţilor locale sau cele din subordinea direcţiilor de finanţe.

Bugetul local ar putea pierde un miliard de lei dacă procedurile sînt efectuate de executorul judecătoresc

În ceea ce priveşte afirmaţia executorului privind faptul că Primăria refuză executarea şi implicit recuperarea sumelor de un miliard de lei, Bogdan Dima a arătat că, în conformitate cu evaluările prezente la dosar, imobilul ar valora în jur de 434 de mii de euro. „Creditorul Petromin, pentru care executorul va face executarea, are de recuperat un milion de euro de la Vila. În cazul în care imobilul va fi valorificat de executor, întîietate la masa credală va avea Petrominul, iar sumele rămase vor fi împărţite între ceilalţi creditori”, a arătat şeful de serviciu din cadrul SPITVBL. Practic, în opinia lui Bogdan Dima, după valorificarea imobilului în baza valorii evaluate, este puţin probabil să rămînă fonduri pentru a se păti datoriile firmei Vila către autoritatea locală, toţi banii urmînd a ajunge la Petromin. El a subliniat că, în cazul în care Primăria va realiza executarea silită, autoritatea locală va popri sumele aferente impozitelor pe teren neplătite, urmînd ca restul sumelor obţinute să fie remise celorlalţi creditori. Imobilul aflat în litigiu este un bloc de locuinţe aproape definitivat, care conţine 16 apartamente cu vedere la mare, cu spaţii între 80 şi 98 de metri pătraţi. În opinia reprezentanţilor SPITVBL, toate apartamentele ar valora mai mult de 434 mii euro, suma evaluată la cererea executorului, în condiţiile în care un apartament similar cu vedere la mare în Faleză Nord ajunge să se vîndă chiar şi cu 90 mii euro.