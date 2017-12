Execuţii la PD-L Constanţa!

Conducerea interimară a PD-L Constanţa a hotărît excluderea din partid a şapte membri, în urma unei şedinţe a Biroului Permanent Judeţean (BPJ), pentru că au iniţiat constituirea Consiliului de Coordonare Local (CCL), fapt considerat de conducerea filialei democrat-liberale drept abatere gravă de la Statutul partidului. Liderul Organizaţiei judeţene Constanţa a PD-L, Ion Popescu, a declarat, vineri, că toţi membrii partidului care vor participa la şedinţa CCL de sîmbătă vor avea aceeaşi soartă. „În urma zgomotului intens din ultimele zile pe tema convocării unui aşa-numit CCL, BPJ s-a întrunit joi seară într-o şedinţă şi a analizat această situaţie, concluzionînd că este una nelegală şi cei care au iniţiat acest demers nestatutar se situează în afara disciplinei de partid, iar faptele lor sînt, în realitate, abateri grave de la Statutul partidului“, a declarat Ion Popescu. Cei şapte excluşi din partid sînt: Remus Macovei, fost secretar general al organizaţiei municipale, Mihai Bobe, fost preşedinte al organizaţiei judeţene de tineret, Marian Dobrea, Dan Diaconescu, Alexandru Crăciun, Dumitru Dună şi Vladimir Colţeanu, toţi membri care nu au deţinut funcţii de conducere în PD-L Constanţa. Liderul organizaţiei judeţene susţine că orice membru de partid va fi exclus în cazul în care va participa la şedinţa CCL de sîmbătă. „ Ceea ce se va întîmpla acolo nu va reprezenta interesele partidului, iar cei care participă fie nu sînt membri, iar dacă sînt, se vor situa în afara disciplinei de partid şi se vor lua toate măsurile statutare împotriva lor“, a afirmat Ion Popescu. Preşedintele interimar al PD-L Constanţa se afişează acum ca un mare apărător al Statutului partidului, pe care, pînă în prezent, l-a interpretat şi l-a încălcat aşa cum a vrut el, bineîneles, cu sprijinul coordonatorilor organizaţiei, Elena Udrea şi Valeriu Stoica. Dacă ne amintim declaraţia lui Popescu în dicuţiile cu membrii PD-L, „lăsaţi de-o parte statutul, aici eu fac legea“, nu ne mai miră de ce se iau aceste decizii. Se poate spune că, în prezent, la Constanţa, PD-L funcţionează după statutul lui Ion Popescu. Fostul preşedinte al partidului, Stelian Duţu, consideră că toate aceste execuţii sînt de fapt o comandă venită probabil de la centru. „În PD-L Constanţa parcă sîntem în Cecenia. Se execută foc cu foc fiecare membru care vrea democraţie în partid. Parcă am fi într-un poligon de tragere din Cecenia. Toate acestea se fac din prostie. Cei de la conducerea partidului nu au niciun pic de înţelegere sau de raţiune politică în ceea ce fac“, a afirmat Stelian Duţu. La rîndul său, fostul prim-vicepreşedinte al organizaţiei municipale a PD-L, Dănuţ Moisoiu, a declarat că deciziile luate sînt nestatutare, luate de o gaşcă fără valoare, care nu are ce căuta în partid. „Ion Popescu văd că s-a apucat de excluderi în masă. Probabil că urmează să îl excludă şi pe Boc, şi pe Blaga, şi pe Videanu. Tot ceea ce fac este nestatutar. Deciziile sînt luate de o gaşcă fără valoare, care nu are ce căuta în partid“, a declarat Dănuţ Moisoiu. Fostul secretar general al PD-L, Remus Macovei, a declarat că nu ştia despre decizia de excludere a sa şi a colegilor săi şi a subliniat că se încalcă Statutul partidului. „Se fac presiuni extraordinare din partea celor care vor să ocupe doar funcţii. Sîntem mîhiniţi de aceste decizii şi sînt sigur că vom găsi o soluţie. A trecut vremea fricii, e democraţie şi vrem să ne exprimăm punctul de vedere“, a spus Macovei.

“Sute de pedelişti au vrut să treacă la PSD”

În altă ordine de idei, preşedintele filialei judeţene Constanţa a PSD, primarul Radu Mazăre, a negat ieri acuzele repetate venite din partea conducerii PD-L Constanţa, conform cărora PSD şi-ar fi băgat coada, prin interpuşi, pentru a-i destabiliza pe democrat-liberali. „Ceea ce se întîmplă la PD-L este o situaţie tipică românească: au pierdut şi acum îşi scot ochii unii altora. Prin 2005, la PSD Bucureşti se întîmpla acelaşi lucru. Nu mă interesează ce se întîmplă în PD-L Constanţa. Am cu totul alte preocupări. Nu avem de ce să intervenim în PD-L. În Consiliul Local, PSD are deja 70%. Sînt pedelişti, sute, care au dorit să intre în PSD şi i-am refuzat”, a declarat Mazăre.