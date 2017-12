Executiv fără busolă

Vicepreşedintele PNL Varujan Vosganian a declarat, vineri, că, în opinia sa, Guvernul este “buimac şi măsurile pe care le ia sunt la întâmplare, din disperare, aşa cum un om care se clatină în tramvai caută un mâner sau o bară de care să se ţină”. El a spus că este greşit să se intre într-un joc de tip acţiune-reacţiune cu Guvernul sau cu preşedintele Traian Băsescu: “Cred chiar că preşedintelui îi facem un serviciu vorbind despre dânsul, iar în legătură cu Guvernul opinia mea este că, pentru a putea comenta ceea ce Guvernul are în cap, ar trebui să se pornească de la premisa că chiar are ceva în cap. Guvernul nici nu are scrupule şi ia măsuri dintre cele mai cinice ştiind că are timp înainte de alegeri să revină asupra unora dintre ele şi să îşi îmbunătăţească imaginea. Cred că Guvernul, în acest moment, dispreţuieşte poporul român de care se şi ascunde de fapt, frica şi dispreţul sunt două sentimente care merg mână în mână, ştiind că, orice ar face, va recupera spre sfârşitul anului viitor câte ceva şi că oamenii vor răsufla uşuraţi că măcar ceva primesc înapoi şi astfel le va putea îmbunătăţi imaginea pentru 2012”. Vosganian a arătat că liberalii sunt îngrijoraţi de viziunea Guvernului asupra bugetului de stat pe 2011, primul lucru “întristător” în opinia sa fiind acela că “acest buget se transformă într-o agresiune la adresa familiei şi la adresa natalităţii”. Liderul liberal spune că liberalii sunt convinşi că, în perioade de criză, trebuie luate măsuri de reformare profundă a statului, şi nu măsuri pompieristice. Totodată, senatorul PNL a atras atenţia asupra faptului că deja, anul acesta, fondurile administraţiei locale au fost drastic diminuate: “Administraţie locală înseamnă şi învăţământ, şi sănătate şi tutelarea unor instituţii culturale. Toate acestea sunt în mare suferinţă, iar anul 2011 s-ar putea să transforme această suferinţă în agonie”. De asemenea, Vosganian a ţinut să dea asigurări că întoarcerea liberalilor la lucrările Camerei Deputaţilor ar fi un “abandon grav de la decenţa parlamentară” şi “ar însemna o consacrare a principiului românesc “merge şi aşa”, ori noi spunem răspicat că aşa nu mai merge”.