08:31:50 / 23 Noiembrie 2015

romani

Ati uitat un fapt unic in lume.. Romanii care au iesit in strada si au organizat mitinguri in toata tara unde au cerut demisia lui Ponta nu vor.....majorari de salarii ! Santem unici in lume pe prostie.Klausistii au demonstrat o in parlament cand au votat noul cod fiscal si apoi lau .....respins.Ponta nu trebuia sa mareasca salariile si pensiile nu ast vor romanii la costT DEMISIA.