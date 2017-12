Studenţii bucureşteni au donat 45 de litri de sânge, ieri, în prima zi de desfăşurare a campaniei, care are loc la Universitatea Politehnică din Capitală, au declarat reprezentanţii Uniunii Naţională a Studenţilor din România (UNSR), gestul lor fiind un exemplu de urmat. „Au fost o sută de studenţi care au donat sânge pentru că avem la dispoziţie doar o sută de pungi. Cererea a fost, însă, mult mai mare, circa 200 de studenţi dorind să doneze sânge. În plus, joi, preşedintele Federaţiei Române de Rugby va veni, alături de câţiva jucători ai cluburilor Steaua, Dinamo şi CSM, pentru a se alătura campaniei noastre”, au mai spus sursele citate. Studenţii sunt aşteptaţi de luni până vineri la o nouă campanie de donare de sânge, care va avea loc la Universitatea Politehnica din Bucureşti, au anunţat reprezentanţii Uniunii Naţionale a Studenţilor. Campania este organizată de UNSR împreună cu Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Proiectelor în Domeniul Sănătăţii şi are ca parteneri Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Institutul Naţional de Hematologie.