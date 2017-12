„Exemplul dat de Constanţa trebuie aplicat la nivel naţional”

06:28:32 / 01 Februarie 2014

Ministri

Dl Dragnea declara ca masurile luate de CJC sunt bune de urmat si eu cred ca are dreptate! Numai ca trebuie vazut si cercetat si cum s-au facut. Asa ne-am trezit cu un "foarte bun" ministru sa aibe copndamnare definitiva cu executare 5 ani. Asa ca toate masurile le consider bune( oboare satesti,solarii de legume,pepiniere si plantatii,unele modernizari la spital,bani pentru sprijinirea sportului constantean etc) dar sa fie corecte si cu respectarea legilor(bune sau rele) ale tarii.