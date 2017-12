Exercițiu de evacuare a unor non-combatanți dintr-o zonă de conflict, în portul militar Constanța

Un exerciţiu al cărui scenariu a presupus evacuarea a 40 de non-combatanţi dintr-o zonă de conflict, dar şi trierea lor şi acordarea primelor îngrijiri, a avut loc, astăzi, în portul militar Constanţa, la acţiune participând reprezentanţi ai Forţelor Navale, ISU Dobrogea, Gărzii de Coastă. Șeful Statului Major al Comandamentului Flotei, comandorul Adrian Filip, a declarat că acțiunea de evacuare a persoanelor face parte din exercițiul "Trident Poseidon", care are loc în această perioadă în Marea Neagră. "Exercițiul de evacuare non-combatanți este parte a exercițiului «Trident Poseidon», pe care-l desfășurăm începând cu data de 22 mai și care va continua și în zilele următoare. Avem secvența de evacuare non-combatanți, în care simulăm evacuarea a 40 de oameni. Pe această dană avem organizat un punct de primire-triere, în colaborare cu organizațiile și instituțiile specializate și abilitate în acest domeniu, adică ISU Dobrogea, Garda de Coastă, Poliția Militară și toată activitatea este asigurată militar de către Brigada 9 Mecanizată", a afirmat comandorul Adrian Filip. Astfel, potrivit scenariului exercițiului, 40 de civili au fost evacuați dintr-o zonă de conflict și au fost aduși în portul militar Constanța. Autoritățile au aplicat procedurile standard de operare în astfel de situații, persoanele au fost înregistrate, amprentate, decontaminate și li s-a acordat asistență medicală de urgență. Șeful Statului Major al Comandamentului Flotei a precizat că la acest exercițiu de evacuare a non-combatanților au participat aproximativ 200 de persoane. La rândul său, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea, Gheorghe Constantin, a precizat că instituția pe care o conduce a organizat, în cadrul acestui exercițiu, aria de primire a persoanelor evacuate. "ISU Dobrogea a participat la acest exercițiu prin organizarea ariei de primire a victimelor salvate de pe mare, cu un efectiv de aproximativ 50 de oameni, cu cel puțin opt autospeciale de diferite tipuri și dimensiuni și a avut ca sarcină trierea persoanelor respective, care aveau diferite afecțiuni, și transportarea lor la unități medicale din județ. Există un triaj primar unde persoanele sunt evaluate, merg apoi în zona de triaj epidemiologic, iar în funcție de afecțiuni sunt dirijate către posturile medicale avansate, unde are loc o nouă triere, preluate de ambulanțe și duse la spital", a explicat șeful ISU Dobrogea. El a menționat că autoritățile s-au confruntat cu o situație asemănătoare în luna februarie a acestui an, când peste 80 de migranți au trecut prin toate aceste proceduri. Exercițiul de astăzi a urmărit creșterea nivelului de cooperare între diferite structuri cu atribuții în situații de răspuns la criză, într-un context multinațional.