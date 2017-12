Exercițiu de amploare în Piața Ovidiu

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) "Dobrogea" organizează astăzi, de la ora 11.00, în Piața Ovidiu, un exercițiu demonstrativ de intervenție a echipajelor pentru gestionarea efectelor unui seism. Pompierii vor simula acțiuni de căutare, deblocare și salvare a unor persoane prinse sub dărâmături. La aplicație vor lua parte forţe ale Jandarmeriei, Poliţiei, Regiei Autonome de Apă, echipe medicale ale UPU-SMURD Constanţa, SAJ Constanţa şi voluntari ai Crucii Roșii. Evenimentul are loc cu prilejul Zilei Pompierilor Români, marcată în fiecare an pe data de 13 septembrie. Activităţile vor continua pe 13 septembrie cu un ceremonial militar şi religios, avansări în grad şi se vor încheia cu o defilare, manifestări ce se vor desfăşura tot în Piaţa Ovidiu, începând cu ora 10.00.