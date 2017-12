Exerciţiu de alarmare publică în Medgidia

14:18:13 / 26 Aprilie 2014

rusine

Au tot dreptul cetatenii sa fie dezamagiti, asa ca cel de la nr 2 ! Chiar nu va e rusine sa laudati si sa credeti in asa personaj ca si viciuleasa ?! Asa zice soferul babuinului : viciuleasa ....Deci aceasta viciuleasa este cosmarul salariatilor din administratia publica a Medgidiei. Cel putin cei din Apollo numara clipele pina vor scapa de ea ! Apropo s ca veni vorba stiti ce leafa si-a tras babuinu de la Apollo ?! 69 de milioane vechi ! ce parere aveti ?! Mai sint vreo 80 de salariati din care 30 sefi sefuleti si birocrati...restu cu panselute, iarba verde, bla, bla, bla...Dar se crede al 2-lea sau al 3-lea angajator din oras ...Asa vrea el sa creada, babuinu ca e in top ca si director....vai de orasul asta pe mina cui a incaput...Oameni buni , acesti psd-isti maninca banii orasului DEGEABA ! Nu fac NIMIC in oras dar primesc bani grei de la Primarie pentru NIMIC ! Uitati-va in oras mare mizerie, in curand vor sosi serpi in iarba cat omul de inalta, centralele se inchid una cate doua...iar la drumuri si trotuare nu se mai face NIMIC.Nici nu mai au cu cine. Au plecat Toti cei care se pricepeau , asa cum bine zicea cineva inainte. a ramas babos, culcea si danescu ( trei Doamne si...toti trei) sa face...CE ???!!! Sa ia lefuri din taxele Noastre pt hotia si prostia ce-i caracterizeaza !!!!Mare rusine, asa directori incapabili n-au mai fost in acest oras ! Nici un permis de conducere nu sint in stare sa obtina...