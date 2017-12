“Există intenţia de a folosi CE pe post de sperietoare pentru a justifica acţiuni politice”

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a declarat, ieri, referindu-se la informaţiile publicate de presa germană, referitoare la intenţia “sacrificării” sale de către PSD, în schimbul ridicării de către Comisia Europeană (CE) a monitorizării pe Justiţie, că există intenţia de a se folosi CE pe post de sperietoare pentru a justifica unele acţiuni politice interne: “Nu este vorba neapărat de colegi din PSD, ci de cei care au încercat, fără succes, să dea această conotaţie politică. Sigur, este vorba de un an electoral, este o opţiune politică, dacă pînă şi în Germania au ajuns să îşi dea seama de asta”. Năstase a apreciat că astfel de informaţii, produse “pe o tehnică bine cunoscută” şi “specifică unor zone de specialişti în informaţii” încearcă să acrediteze ideea că, în PSD, ar exista intenţia realizării unui “tîrg” pentru “un sacrificiu ritualic” al persoanei sale în schimbul ridicării monitorizării pe Justiţie. În opinia sa, solicitarea procurorului general, adresată Parlamentului în privinţa unui aviz asupra solicitării începerii urmăririi penale, nu poate decît să fie trimisă de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor către Comisia juridică. El a precizat că, din informaţiile lui, CE nu va ridica monitorizarea pe Justiţie în vara acestui an. Liderul social-democrat a arătat că, în acest moment, are “mari rezerve” în a candida la alegerile prezidenţiale din acest an: “Mai este însă timp pînă la o decizie finală, care se va lua într-un Congres. În funcţie de circumstanţele de la acel moment, voi lua şi eu o decizie”. De asemenea, preşedintele CN al PSD, Adrian Năstase, a afirmat că nu crede să mai existe cineva în partid care să nu considere politice dosarele pe care DNA le instrumentează pe numele lui. El a spus că liderii PSD vor trebui să discute şi despre dosarele pe care DNA le-a instrumentat pe numele lui, întrucît există o “intersecţie” între aceste subiect şi modul în care PSD va aborda, politic, anul 2009, marcat de alegerile prezidenţiale. Năstase a spus că procurorul general a solicitat Parlamentului aviz favorabil pentru începerea urmăririi penale pentru aceleaşi dosare pe care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie le-a respins, pe motiv că ar fi fost instrumentate de DNA cu încălcarea legii: “Dacă acestea sînt priorităţile lui Traian Băsescu şi ale celor care fac astfel de jocuri, pînă la urmă vor plăti cu imaginea lor şi cu popularitatea lor, dacă încearcă să acrediteze ideea că termopanele mele creează problemele cu care se confruntă ţara”.