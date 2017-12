Există şanse ca dobânzile la credite să scadă?!

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a declarat, ieri, că speră ca, din septembrie, scăderea dobânzii de politică monetară să se vadă şi în dobânzile pe care băncile le practică la credite. Afirmaţiile guvernatorului au fost făcute în contextul în care Consiliul de Administraţie al BNR a decis, în şedinţa de ieri, reducerea dobânzii-cheie la 4,5% pe an de la 5% pe an, începând de astăzi. El a afirmat că decizia de reducere a ratei dobânzii de politică monetară a fost una „normală“ şi speră ca aceasta să se reflecte în scăderea ratelor la creditele în lei într-o perioadă cât mai scurtă. De menţionat este că analiştii financiar-bancari anticipau o scădere la 4,75%, iar reducerea a avut loc după ce, la începutul lunii iulie, BNR a redus dobânda cheie de la 5,25% pe an la 5%. Răspunzând unei întrebări, Isărescu a arătat că speră ca transmisia semnalului de reducere a dobânzii-cheie să fie mai rapidă decât în trecut în ceea ce priveşte ratele de dobândă pentru creditele în lei. „Este sursa lor principală de câştig şi de evitare a unor situaţii mai dificile pentru ele, pentru bănci. Depinde cât de repede înţeleg şi ele şi vor acţiona pe plan intern, pentru ca această speranţă să devină o realitate“, a spus şeful băncii centrale.

TREBUIE VOINŢĂ Pe de altă parte, el a afirmat, răspunzând unei alte întrebări, că, dacă se ia în calcul riscul de credit, în prezent costul unui împrumut în lei se apropie „destul de mult“ de cel pentru unul în valută. „Băncile au de unde să reducă creditarea în lei. Trebuie să se apropie de clienţi, să-i înţeleagă mai bine, să conlucreze cu ei şi în ceea ce priveşte creditele care au anumite probleme. Eu, dacă aş fi în locul lor, aşa aş face“, a adăugat Isărescu. Guvernatorul BNR a mai spus că scăderea dobânzii de politică monetară va ajuta „foarte mult“ noua formulă a programului Prima Casă, prin care se acordă împrumuturi exclusiv în lei.