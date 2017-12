Radu Zamfir, coordonator al echipei de prelevare de organe din cadrul Institutului Fundeni, a devenit ambasador al campaniei programului “Există un erou în fiecare dintre voi”, medicul declarând că prin acest proiect pot fi ajutaţi cei aflaţi la limita dintre viaţă şi moarte. Potrivit Societăţii de Salvare Bucureşti, Radu Zamfir, medic chirurg şi coordonator al echipei de prelevare de organe din cadrul Institutului Fundeni, erou prin ceea ce face şi prin vieţile salvate zilnic, a acceptat fără ezitare şi s-a implicat sută la sută în susţinerea proiectului iniţiat în aprilie 2013. “„Există un erou în fiecare dintre voi“ este un program care pe mine, personal, m-a convins, pentru că poate ajuta practic pe toţi aceia aflaţi la limita dintre viaţă şi moarte. Ştii tehnici de bază de prim ajutor, primeşti o alertă că cineva din apropierea ta are nevoie de tine, mergi şi acţionezi. Şi salvezi o viaţă. Nu se poate mai simplu de atât şi eu, unul, cred în el”, a declarat dr. Radu Zamfir, citat într-un comunicat de presă al Societăţii de Salvare Bucureşti. Orice persoană care are minimum 14 ani poate salva o viaţă şi deveni erou, înscriindu-se în programul “Există un erou în fiecare dintre voi”, derulat de Societatea de Salvare Bucureşti, în parteneriat cu Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (SABI). În contextul în care tot mai mulţi oameni îşi pierd viaţa din cauza neacordării primului ajutor la timp, proiectul are ca scop educarea populaţiei din Bucureşti şi Ilfov în tehnicile de prim ajutor şi scăderea numărului de decese în urma unui stop cardio-respirator, infarct, accident auto, unei căderi de la înălţime sau a unui înec. “În orice urgenţă de grad 0 sau 1, a interveni în primele şapte minute de colaps face diferenţa între viaţă şi moarte. Deşi o inimă poate fi repornită şi după 30 de minute de stop cardio-respirator, leziunile la nivel cerebral sunt ireversibile. Prin acest proiect, voluntarii înscrişi în program, care se află pe o distanţă de maximum 1.000 de metri de victimă, sunt alertaţi imediat, primesc un SMS cu nume, vârstă, locaţie, descriere. Situându-se foarte aproape de victimă, aceştia ajung în maximum cinci minute, la timp pentru a efectua manevrele de prim ajutor până la sosirea echipajului de prim ajutor specializat”, a spus preşedintele Societăţii de Salvare Bucureşti, Cristian Grasu. Pe site-ul programului „Există un erou în fiecare dintre voi“ - www.existaunerou.ro - sunt prezentate informaţiile privind înscrierea în proiect. Site-ul oferă posibilitatea tuturor celor interesaţi să susţină programul prin redirecţionarea celor 2% din impozitul pe venit sau prin donaţii.