Ex-membru Boney M, în România

Nostalgicii muzicii anilor \'70 - \'80 vor avea ocazia să retrăiască, peste doar cinci zile, farmecul unor hituri ale vremii, în compania lui Brad Vee Johnson, fost membru al trupei Boney M. Acompaniat de trupa Pinky, pe 3 octombrie, la Hard Rock Cafe din capitală, artistul va cînta pentru prima dată pentru publicul din România, într-o manieră originală, piese din repertoriul unor legende ale muzicii soul, funk şi rock precum: Aretha Franklin, Stevie Wonder, Barry White, Joe Cocker, Ike & Tina Turner, Stevie Ray Vaughn, Eric Clapton sau The Temptations. Iubitorii genului vor avea ocazia unică să danseze pe ritmul unor melodii celebre precum „Superstition”, „Respect”, „Papa Was a Rolling Stone”, „Unchain My Heart”, „September”, „Proud Mary” şi „Simply The Best”.