Exod al jucătorilor de la FC Farul

Scăpată de retrogradare, FC Farul va pierde în această vară aproape toţi jucătorii din lot, din cauza problemelor financiare. După ce a pus pe lista neagră în acest sezon o întreagă echipă, conducerea grupării de pe litoral nu pare interesată să-i păstreze pe actualii componenţi ai lotului, care nu au mai fost plătiţi de cinci luni. Singurele ţinte ale oficialilor sunt Alexandru Măţel şi Cosmin Matei, care au mai multe oferte, atât din ţară, cât şi din străinătate. Cei doi ar putea ajunge, la pachet, la Internaţional Curtea de Argeş, care a negociat un eventual transfer, însă discuţiile s-au împotmolit din cauza sumei destul de piperate cerută de clubul constănţean. Pe lângă cei doi, FC Farul riscă să-i piardă pe tinerii jucători nigerieni, Fatai, Mansur, Henry şi Uche, care şi-au depus memorii pentru a deveni liberi de contract. „Voi pleca în Nigeria peste câteva zile şi nu vreau să mă mai întorc în liga secundă”, a explicat Fatai, care a evoluat anul trecut pentru naţionala de tineret a Nigeriei la turneul final al Campionatului Mondial. Un alt jucător străin, senegalezul Gaston Mendy este dispus să renunţe la ultimul an de contract, dacă va fi lăsat să plece fără pretenţii financiare. „Nu am depus memoriu. Vreau doar să ne strângem mâna şi să pot pleca. Îmi doresc mult să joc în Franţa”, a mărturisit Mendy. Nici portarul Adrian Vlas, unul dintre veteranii formaţiei de pe litoral, nu va rămâne la Constanţa, urmând să plece liber de contract. „Sută la sută nu rămân la FC Farul. Am 28 de ani şi cred că este ultimul tren pentru mine. Vreau să plec la o echipă din străinătate, dar nu aş refuza nicio o ofertă bună din partea unui club din Liga I”, a explicat Vlas. În plus, lui Radu Doicaru şi Ben Teekloh le-au expirat contractele şi nu au fost ofertaţi pentru prelungirea angajamentelor. Şi alţi jucători cu experienţă, Cristocea, Sardescu, Pătraşcu, Păcuraru, Pantelie şi Larie, nu mai vor să joace la Constanţa, încercând să devină liberi de contract. În aceste condiţii, dacă va evita desfiinţarea, FC Farul va rămâne în lot cu jucătorii foarte tineri, care au evoluat doar la echipa secundă.