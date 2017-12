Exodul medicilor, de neoprit!

Exodul medicilor este de neoprit în ţara noastră - este o atenţionare tot mai des întâlnită în ultima perioadă, la aproape orice eveniment din sistem. Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, a declarat ieri, în cadrul festivităţii de deschidere a anului universitar, organizată la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) „Carol Davila” din Bucureşti, că aproape 13.000 de medici au părăsit România în ultimii patru ani. Şi grav este că cifra se află în creştere, tot mai mulţi absolvenţi ai facultăţilor de medicină îndreptându-se direct spre alte ţări, unii fără să-şi mai susţină examenul de rezidenţiat din noiembrie, un exemplu în acest sens fiind întâlnit şi la Constanţa. Încă din ultimul an de facultate, ei au răspuns afirmativ unor contracte în spitale din Germania. Alţii au ales Franţa, alţii Canada. „Eu sper că toţi studenţii vor ajunge să lucreze în spitalele din România. Există oferte de susţinere şi de platou tehnic, mai rămâne să existe şi posibilitatea de a fi într-adevăr remuneraţi pentru efortul pe care îl fac. (...) Dorinţa noastră este să plătim pentru cei care vin din UE, să fie foarte mulţi care să dorească să lucreze aici pentru că încerc să fac în aşa fel încât să aibă toate condiţiile, însă trebuie remuneraţi la nivelul de sacrificiu”, a spus Oprescu. Tot la deschiderea noului an universitar, fostul secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, prof. Adrian Streinu-Cercel, a declarat că, potrivit estimărilor, aproximativ 20 - 30% dintre absolvenţii universităţilor de medicină şi farmacie părăsesc sistemul în primul an. „Duminică, promoţia 2012 a depus jurământul, iar întrebaţi câţi vor să plece din ţară, toţi au zâmbit. Asta nu înseamnă că vor pleca toţi, dar se estimează un procent de 20 - 30% care părăsesc sistemul în primul an. În acest an Rezidenţiatul vine cu un nou element, cu locuri în spitalele mari, pentru a îmbunătăţi condiţiile de pregătire profesională şi un loc de muncă”, a subliniat profesorul.