Exodul personalului medical, de neoprit

Sute de medici şi asistenţi, în majoritate tineri, au participat, sâmbătă, la Târgul Internaţional de Cariere Medicale, opt angajatori europeni punând la dispoziţia acestora peste 2.000 de locuri de muncă în 15 ţări, cu salarii cuprinse între 2.000 şi 12.000 euro. Cei opt angajatori recrutează în special medici specialişti şi rezidenţi, dar şi asistente medicale, farmacişti, psihologi clinicieni sau dentişti în ţări precum Anglia, Irlanda, Spania, Germania, Australia, Africa de Sud, Emiratele Arabe Unite, Elveţia, Olanda, Belgia sau Franţa. „Condiţiile din străinătate sunt net superioare celor din ţară. Zonele considerate proaste de medicii de acolo, pentru noi reprezintă zonele cele mai bune. De exemplu, eu aplic pentru sudul Italiei, unde aş fi plătită în funcţie de consultaţii. La 1.500 de consultaţii, salariul poate ajunge la 5.000 - 6.000 euro”, a declarat un medic de familie din Iaşi. Potrivit organizatorilor, condiţiile de recrutare diferă de la un angajator la altul. Astfel, în Germania se pot angaja proaspăt absolvenţi ai studiilor universitare în domeniul medical, în timp ce în alte ţări printre criterii se numără absolvirea rezidenţiatului şi minimum un an de experienţă profesională. În cadrul târgului, oferta angajatorilor cuprinde atât locuri de muncă permanente, cât şi posturi temporare, prin care se oferă flexibilitatea de a lucra una, două sau trei săptămâni pe lună. MediCarrera, un angajator din Spania, oferă doctorilor selectaţi şi familiilor acestora cursuri intensive de limbă, firma de recrutare având contracte cu unităţi spitaliceşti din Norvegia, Spania şi Suedia. În spitalele din Germania sunt oferite oportunităţi de training pentru aproape orice specialitate, în timp ce doctorii cu minimum doi experienţă se pot angaja temporar în spitale private din Anglia pentru un salariu de 2.000 de lire/săptămână. Cele mai mici salarii sunt cuprinse între 2.000 şi 3.000 euro/lună pentru posturi în Germania care se adresează medicilor tineri, iar medicii seniori, care sunt şi cei mai căutaţi, pot obţine salarii ce ajung şi la 10.000 - 12.000 de euro/lună în Marea Britanie şi ţările scandinave.

PRINTRE SPECIALIZĂRILE LA MARE CĂUTARE SE NUMĂRĂ ANESTEZIA, MEDICINA DE URGENŢĂ, RADIOLOGIA, MEDICINA INTERNĂ ŞI CHIRURGIA

Angajatorii oferă consultanţă pe parcursul întregului proces de înscriere şi asistenţă în procesul de relocare. “Oportunităţile oferite de aceste firme sunt demne de luat în seamă. Eu aş prefera să mă angajez în Spania pentru că am şi rude care sunt plecate acolo. În spitalele private am înţeles că salariile ajung la câteva mii de euro. Dacă sunt selectată, voi pleca imediat, fără să mai stau pe gânduri”, a spus un medic rezident. Târgul Internaţional de Cariere Medicale se află la cea de-a şaptea ediţie. În România, târgul a mai avut loc la Cluj şi Bucureşti, la Iaşi fiind în premieră în acest an. Până la mijlocul lunii mai, evenimentul va mai fi organizat în Lituania, Ungaria, Bulgaria şi Polonia.