Expediţie care promovează spiritul antreprenorial!

Universitatea „Ovidius” din Constanţa a găzduit, ieri, vizita membrilor proiectului „Captains of the Seven Seas” („Căpitanii celor şapte mări”), un proiect unic şi în premieră al studenţilor lituanieni. Scopul vizitei lor a fost stabilirea unor relaţii de afaceri cu studenţii noştri. „Captains of the Seven Seas” a debutat pe 28 iulie, când 30 de studenţi lituanieni au fost selectaţi pentru a porni la bordul unei nave cu pânze de-a lungul ţărilor din jurul Mării Negre într-o expediţie menită a promova spiritul antreprenorial şi a dezvolta schimburi de experienţă cu tineri care au preocupări comune, din Turcia, Bulgaria, România, Ucraina, Rusia şi Georgia. „Proiectul cuprinde metode şi mijloace variate de promovare a companiilor - conferinţe, workshop-uri, tabere, competiţii, discuţii cu antreprenori şi dezvoltarea planurilor de afaceri. Excursiile pe mare vor încuraja spiritul antreprenorial al tinerilor şi vor fi, de asemenea, o provocare pentru echipele de tineri care îşi dezvoltă prima afacere”, a declarat coordonatorul proiectului, scriitorul Tomas Staniulis. Organizatorul turului şi preşedintele Întreprinderii Publice „Gold of Lithuania” („Aurul Lituaniei”), Donatas Juškus, a afirmat că această expediţie este destul de dificilă. „Pe de altă parte, subliniem că, prin acest proiect, promovăm relaţiile paşnice şi diplomatice, o misiune nobilă a tinerilor, studenţilor şi a oamenilor de afaceri care sunt implicaţi”, a completat el. Expediţia va dura 49 de zile, timp în care studenţii lituanieni vor străbate 2.000 de mile marine şi vor opri în mai mult de 30 de porturi din Istanbul (Turcia), Varna şi Burgas (Bulgaria), Constanţa (România), Yalta, Sevastopol, Feodosia şi Odessa (Ucraina), Gelendzik şi Sochi (Rusia), Poti şi Batumi (Georgia). Expediţia va reveni la Istanbul de-a lungul coastei de nord a Turciei şi, astfel, în premieră, o navă lituaniană va traversa întreaga Mare Neagră. Căpitanul este Darius Vinkevičius, care va conduce o navă istorică ce a fost construită în Lituania - „Reliant \'59”.

ÎNTÂLNIRI CU VIITORII ANTREPRENORI La întâlnirea de ieri cu studenţii ai Universităţii „Ovidius”, studenţi lituanieni şi-au prezentat ideile de afaceri. Paulus, student la Management, doreşte să implementeze un sistem de consultaţii business online. „Oamenii de afaceri vor putea afla informaţii în timp real şi vor putea munci oriunde, cu oricine în lume. Pe scurt, vor face bani online”, a spus Paulus. Augustinus, specialist în marketing, doreşte să pună bazele unui magazin virtual (e-shop) unde putem găsi... orice, iar Vitalis şi Jolita doresc să conducă un bar atipic. „Fiecare masă va avea un robinet pe unde vor curge băuturi. Nu va mai fi nevoie să aşteptăm să vină chelnerul şi să ne ia comanda”, a explicat Jolita. Ideea celor doi studenţi lituanieni i-a plăcut foarte mult Andreei, studentă la Facultatea de Economie a Universităţii „Ovidius” Constanţa. „Şi eu doresc să am propria mea afacere. Aş vrea să am un club. Voi vorbi mai multe cu Vitalis şi Jolita pe această temă”, a afirmat Andreea. Proiectul internaţional dedicat tinerilor „Captains of the Seven Seas” este organizat de Lithuanian Business Employers’ Confederation (LVDK) şi susţinut de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania şi de autorităţile din Vilnius.