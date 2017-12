Expediţie românească în premieră, în Himalaya

Sportivul român Horia Colibăşanu porneşte în 8 aprilie într-o expediţie pe vârful Lhotse (8.516 metri), al patrulea vârf ca înălţime din lume, din masivul Himalaya, situat la graniţa între Nepal şi China, aproape de vârful Everest, au anunţat reprezentanţii acestuia. Urcarea vârfului va fi pentru Horia Colibăşanu al şaselea optmiar din palmares (din cele 14 vârfuri himalayene) şi o nouă premieră în alpinism pentru România. Sportivul va fi însoțit în expediţie la urcarea spre vârf de slovacul Peter Hamor, care are în palmares zece vârfuri de peste opt mii de metri. Se va alătura echipei și alpinistul român Justin Ionescu, experimentat în escaladă și ascensiuni tehnice. Pentru expediţia Lhotse 2013, Horia nu va folosi oxygen suplimentar şi nici ajutorul şerpaşilor. Ascensiunea va fi una rapidă, în stil alpin, într-o echipă de doi alpinişti experimentaţi, care mizează pe forţa fizică şi mentală. Va fi similară cu cele la care timişoreanul a participat până acum, cu şanse mari de reuşită, dar şi riscuri pe măsură. Succesul pe Lhotse va însemna că Horia Colibășanu are în palmares aproape jumătate din cele mai înalte vârfuri muntoase din lume, fiind singurul din istoria alpinismului românesc cu o asemenea performanță. Horia Colibăşanu are 32 de ani, de profesie este stomatolog, şi practică alpinismul din 1998. În 2004, a fost primul român care a urcat pe K2 (8.611m). În 2006, a urcat în premieră pentru România pe Manaslu (8.163m), iar în 2007 a urcat pe Dhaulagiri (8.167m), de asemenea o premieră românească. Horia a fost şi primul român care a urcat pe Annapurna (8.091 m), în 2010, această expediţie fiindu-i dedicată prietenului său spaniol, alpinistul Inaki Ochoa de Olza, care a decedat pe Annapurna în timpul unei expediţii comune, în 2008. Ultimul vârf himalayan pe care a urcat, în 2011, a fost Makalu (8.463 m). În limba tibetană numele muntelui înseamnă “vârful din sud”, referire la partea sudică a muntelui care are pereți verticali de 4000 de metri, una dintre cele mai periculoase regiuni de escaladat din lume, la care s-au încumetat doar profesioniștii în alpinism.